Red Wings бросила в Ереване собиравшихся в Сочи русских туристов

Российская авиакомпания Red Wings бросила за границей десятки туристов, собиравшихся улететь в Сочи. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

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По данным источника, вечером 15 сентября несколько десятков россиян приехали в аэропорт Звартноц в Ереване, прошли регистрацию, сдали багаж и ожидали вылета в курортный город. Однако посадка на самолет никак не начиналась. Позже пассажиры узнали, что вылет перенесли сначала на час, потом на два, а затем еще на три часа.

Ближе к полуночи путешественников отвезли обратно в город и разместили в гостинице. Утром 16 сентября туристам сказали, что перевозчик отменил рейс по причине технической неисправности Superjet 100. Как сообщает Telegram-канал, продлевать бесплатное проживание в отеле и оплачивать дорогу до аэропорта пассажирам не стали. Их попросили добраться до воздушной гавани и забрать багаж самостоятельно.

В пресс-службе авиакомпании заявили, что отправлять в Ереван резервный борт нецелесообразно «ввиду наличия достаточного количества мест на рейсах сторонних авиакомпаний». Кроме того, в Red Wings подчеркнули, что в аэропорту Звартноц с пассажирами работает представитель перевозчика. Им предложат альтернативный вариант перелета или полный возврат средств.

В конце августа самолет другой российской авиакомпании, Utair, летевший в Азербайджан, вернулся в аэропорт вылета из-за поломки. В процессе набора высоты стравило давление кислорода в кабине экипажа.