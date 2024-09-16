На горнолыжном курорте в Шерегеше раскупили все туры

В Шерегеше Кемеровской области на горнолыжном курорте раскупили большое количество туров. Мест практически не осталось. Наличие билетов изучила редакция «ФедералПресс»

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«Невозможно проживание», – говорится на сайте популярных отелей.

В наиболее популярных отелях, которые находятся возле горы, билеты на проживание раскуплены начиная с 22 ноября. На Новый год также основная масса туров уже забронирована.

С середины ноября цены на отдых увеличены в два раза. Так, если в среднем стоимость в эконом номере на двоих до середины ноября составляет от 4,5 до 6,5 тысяч рублей за сутки, с началом активного горнолыжного сезона суммы возрастают до 9-12 тысяч рублей за сутки.

Напомним, вблизи горнолыжного курорта Шерегеш произошло землетрясение.