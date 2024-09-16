Аналитики рассказали, какие направления выбирают российские туристы осенью

Каждый десятый путешественник этой осенью выбирает для приключенческого туризма регионы Дальнего Востока и Сибири. Однако самое популярное место – Кавказ, куда направились почти 70% туристов.

© РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTravel.me. На Кавказе гостей привлекает уникальная природа и разнообразие ландшафтов. За год средняя стоимость тура увеличилась с 7,6 до 10,3 тыс. рублей.

В бархатный сезон 11% любителей активного отдыха планируют отправиться в путешествие по сибирским регионам. Стоимость тура за год снизилась со 23,5 до 16,5 тыс. рублей.

Также вулканы и природу Дальнего Востока выбирают 11% любителей приключенческого туризма. За год средняя цена отдыха выросла на 3,5 тыс. и рублей и составила 16,5 тыс. рублей.

На Белое море, Соловецкие острова и в Архангельскую область собираются 6% активных путешественников. Средняя стоимость тура за год снизилась на 1 тыс. рублей, до 8,5 тыс.

В топ-5 входят и активные путешествия по Краснодарскому краю. Гости исследуют Кавказский хребет, горные перевалы и каньоны. Средняя стоимость тура за год почти не изменилась и составляет 7,2 тыс. рублей.

В целом, за год интерес к активным видам отдыха в России вырос на треть.