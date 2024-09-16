Дрессированные пеликаны, попугаи и артисты со всего мира: как прошел цирковой фестиваль «Без границ» в Петербурге

В этом году мероприятие собрало под куполом порядка 200 артистов со всего света: акробаты и эквилибристы, жонглеры, воздушные гимнасты, клоуны, дрессировщики львов, попугаи, обезьяны и пеликаны. Участников фестиваля представляли ведущие – народный артист России Эдгар Запашный и певица Алиса Вокс. С приветственным словом к зрителям, артистам и организаторам обратилась и министр культуры РФ Ольга Любимова. За четыре дня можно было увидеть несколько концертных программ, порядка 20 уникальных номеров от артистов из 17 стран, более 100 костюмов и яркие декорации. Каждый номер – продуманная, яркая и красивая история. Так, пара гимнастов из Румынии рассказали под куполом о том, как зарождалась и развивалась любовь. Жонглер из Аргентины своим выступлением и искренностью добился самых громких оваций. Дуэт гимнастов на роликах из Италии и Бразилии показал, как выглядит страсть. Дрессировщики птиц из России продемонстрировали уникальный номер, аналога которого нет в мире: райский сад с дрессированными пеликанами и попугаями. На манеже цирка можно было увидеть интерпретацию Щелкунчика. Зрители также понаблюдали за дрессированными львами, ожившими античными скульптурами. Кроме того, выступил артист из Германии очень редкого жанра – клишник. Андрей и Артем Аверюшкины из клоунского дуэта братьев Аверюшкиных рассказали, что фестиваль в Петербурге – один из лучших. Потому что, по их мнению, публика очень теплая. Также они отметили красивые декорации и оформление, организацию. «Приглашение артисты очень высокого уровня. Зрители встают почти после каждого номера», – добавили они. Фото: ФедералПресс / Анна Крючкова