Сколько россиян отказались от отдыха этим летом

Около 33% россиян этим летом не брали отпуск. Такой высокий показатель трудоголизма держится второй сезон подряд. Для сравнения: с 2018 по 2022 год доля отказавшихся от отдыха в пользу работы варьировалась в пределах от 20 до 24%. Об этом говорится в результатах исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Согласно опросу большая часть оставшихся без отпуска россиян – это мужчины в возрасте от 25 до 34 лет.

Также сейчас наблюдается тенденция к сокращению количества дней летнего отдыха. Так, в 2024 году средняя продолжительность «взрослых каникул» составляет 20 суток, в 2022-м было 30, в 2023-м – 22.

При этом траты на отпуск, наоборот, увеличиваются. За пару лет они выросли вдвое: если в 2022-м сумма составляла порядка 39,9 тыс. руб. на человека, то в этом году – уже 67,4 тыс. руб.

Наконец, результаты исследования показывают, что только незначительная часть респондентов использует отпуск для поездок за пределы родного региона. Так, лишь 8% опрошенных отдыхали на курортах Кубани, 3% – в Крыму, еще 4% – оправились за границу. Остальные провели отпуск дома, на даче или в другом городе.

Опрос проведен 6 сентября методом телефонного интервью среди 1600 совершеннолетних респондентов. Исследование охватило не менее 80 регионов РФ.

Отметим, что телеграм-канал «Крыша ТурДома» провел похожий опрос на своей площадке. В нем поучаствовало не менее 1000 человек, а результаты оказались совсем не похожи на данные исследования ВЦИОМ. Так, больше 60% читателей «Крыши» этим летом побывали в отпуске, при этом значительная часть респондентов провела его за границей, еще четверть отдохнула на отечественных курортах. А вот отказаться от поездок в высокий сезон решила лишь небольшая доля подписчиков.