На Ставрополье прошел фестиваль исторической реконструкции

История ожила на Татарском городище в субботу, 14 сентября, где прошел фестиваль «Наследники гор и степей». Ученые и реконструкторы Ставропольского края и Северной Осетии постарались воссоздать для 30 тысяч гостей атмосферу дохристианской эпохи и показать, как жили сарматы, скифы и греки.

На фестивале можно было поработать с зернотеркой, сразиться на мечах и попробовать себя в древних ремеслах. Гости праздника учились делать колыбели и курильницы, создавать бусы из стекла, валять шнурки из войлока и наносить сарматский макияж. Но, пожалуй, больше всего внимания привлекли к себе мастер-классы по рубке аланской саблей, метанию топоров, стрельбе из лука и ходьбе на ходулях.