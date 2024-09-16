Знаменитый форум турбизнеса «Курилка» перенесли в Телеграм

В середине августа TourDom.ru кардинально реорганизовал сообщество специалистов турбизнеса, предложив участникам форума «Курилка» на TourDom.ru и закрытого телеграм-канала «Крыша ТурДома В2В» переехать на новую площадку в Телеграме, построенную по принципу чата. Более 1000 подписчиков в первую же неделю приняли приглашение.

Сегодня – следующий важный этап: группа поменяла имя, она будет называться «Курилка ТурДома 2.0», указывая на преемственность с «Курилкой ТурДома». Инструменты форума проигрывают возможностям коммуникации в соцсетях, поэтому в последние годы, несмотря на мегапопулярность в течение как минимум 15 лет, активность обсуждений там заметно снизилась. Так что администрация форума заранее предупредила активных курильщиков об изменении площадки общения.

«Курилка ТурДома 2.0» построена по принципу чата, позволяет каждому пользователю высказываться без предварительного одобрения модератором, что приближает ее к идеологии форумов. К тому же в группе есть рубрикатор. В «Курилке 2.0» организован «Общий чат» (у первоисточника он назывался «Основной форум»), раздел «Выручайте», где, как и прежде, можно обратиться за помощью или советом. Остальные рубрики в основном соответствуют деловым интересам турбизнеса: «Срочно. Сейчас», «Работа с туроператорами», «Обсуждаем авиакомпании», «Обсуждаем отели», «Границы и визы», «Туризм и закон». Для рекламы предусмотрен раздел «Спецпредложения и новые возможности», чтобы просто поболтать и поделиться радостью – «Из жизни турагента». Для тех, кто хочет кратчайшим путем составить впечатление о самых интересных темах, редактор Сергей Чумичев, перешедший из «Курилки ТурДома», часто выкладывает обзоры в «Стенгазете».

Атмосфера обновленной «Курилки» весьма доброжелательная. Очевидно, это связано с несколькими причинами: турбизнес повзрослел и участники не выступают анонимно, сменить аккаунт в случае бана за нарушение правил не так просто, как на форумах.

Важное преимущество нового проекта – в нем нет «лишних ушей»: попасть в сообщество можно или по ссылке от админа – ее получают в обмен на визитку, указывающую на профпринадлежность к туризму. Или по приглашению от любого действующего участника группы. Даже если ссылка попадает к «случайному прохожему» и он пытается самоутвердиться в группе, его немедленно попросят выйти. К слову, модераторами «Курилки 2.0» выступают не только авторы редакции TourDom.ru, но и активные участники обсуждений на площадках «ТурДома» – Оксана Антохина и Андрей Федоров.

Оксана начала свой путь в туризме в 2008 году. Открытие собственного турагентства вызвало у нее интерес к правовому регулированию отрасли, побудило к изучению, обсуждениям и поискам обоснований различных юридических вопросов. Так что ее профиль – интересные и нестандартные ситуации, связанные с правовыми аспектами. Андрей занимается турагентской деятельностью с 2006 года, занимает активную общественную позицию – отстаивает права турагентского сообщества, посвящает время просветительской деятельности.

Среди участников группы уже можно выделить лидеров мнений. Так, турагент Ирина Сампара добавляет огня обсуждениям по самым разным темам, Sergey Sobolev держит участников в курсе новостей сферы авиации. В топе наиболее общительных также: Галина Ермола, Olga, Director, Evgeny Achkinadze.

Самые популярные разделы за последнюю неделю: «Выручайте» (341 сообщение), «Туризм и закон» (329), «Срочно. Сейчас!» (301), «Работа с туроператорами» (233), «Границы и визы» (109), «Обсуждаем авиакомпании» (91).

Админы обновленной «Курилки» планируют развивать сообщество – поддерживать активных и интересных авторов, организовывать встречи «курильщиков», а к Новому году, после длительного перерыва, возобновится традиционное для форума голосование за туристические бренды «Курилки».