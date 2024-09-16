Туристам на Камчатке предложили отказаться от вертолетов

Вертолетные перевозки туристов по Камчатке должны быть минимизированы, а вместо них гостям края следует предлагать альтернативу – самолеты или автомобильные турмаршруты. С такой инициативой выступил губернатор края Владимир Солодов.

По его словам, на полуострове вертолеты сейчас используются слишком часто, как для перевозки местных жителей, так и туристов. Им на смену должны прийти самолеты, что значительно увеличит транспортную безопасность.

«Мы не уйдем от вертолетов вообще, но они должны стать одной из опций туриста на Камчатке. То есть моя задача – сделать так, чтобы путешественник мог бы ехать на полуостров и без вертолетов прочувствовать всю его красоту», – пояснил губернатор.

Чиновник также предлагает сделать больший акцент на развитии автомобильных туристических маршрутов. Это поможет отойти от стереотипа, что на Камчатке есть только Долина гейзеров, куда путешественников обычно доставляют именно на вертолетах.

«Да, такие маршруты требуют многодневного похода, ночевок в глэмпингах, но это не менее, а часто даже более красивые места, чем знаменитая Долина гейзеров. Я хочу, чтобы вертолетный туризм стал осознанным выбором туристов», – заключил Владимир Солодов.

К вопросу авиасообщения на Камчатке местные чиновники стали часто обращаться после крушения в начале сентября Ми-8 с группой путешественников на борту. Тогда погибли 22 человека.

Впрочем, читатели телеграм-канала «Крыша ТурДома» довольно скептически отнеслись к предложению губернатора. Как отметили подписчики, для развития автомобильных турмаршрутов на Камчатке нужны дороги, а с этим есть большие проблемы.