На Дальнем Востоке открыли маяк-часовню и курортный комплекс «Атмосфера»

Круглогодичный комплекс для семейного отдыха "Атмосфера" открылся в поселке Южно-Морской недалеко от Находки в Приморском крае. Резидент свободного порта Владивосток, компания "Рай" вложила в проект более 115 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

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"Каждый глэмпинг имеет площадь 29 кв. м и объединяет в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Также мы установили два больших глэмпа. В одном разместили ресторан и кафе, другой предназначен для проведения спортивных занятий, культурно-развлекательных мероприятий. Мы создали всю необходимую для отдыха инфраструктуру - площадку для пляжного волейбола, детскую площадку, прогулочную зону, обустроили пляжную территорию", - приводит пресс-служба слова генерального директора ООО "Рай" Ивана Молчанова. Всего на территории базы расположено 15 шатров.

Также недалеко от комплекса "Атмосфера" резидент открыл первый на Дальнем Востоке маяк-часовню, внутри которого иконы, написанные по эскизам путешественника Федора Конюхова.

"Установили скульптурный образ покровителя моряков и путешественников Святителя Николая Чудотворца Мысгорновского, выполненный в бронзе. Настоятель храма святого князя Владимира в селе Ливадия Отец Владимир освятил открытие скульптуры и окропил маяк-часовню, а также окропил и освятил те иконы, которые передал Федор Конюхов для размещения внутри маяка-часовни. Объекты будут доступны для посещения всех желающих, в том числе гостей нашего глэмпинг-отеля", - рассказал Молчанов.

Директор КРДВ Приморье отметил, что в Приморском крае резиденты ТОР и СПВ реализуют более 160 проектов на общую сумму свыше 115 млрд рублей только в сфере туризма.

"Налоговые льготы и административные преференции повышают экономическую эффективность проектов, а КРДВ комплексно сопровождает каждую деловую инициативу. В регионе возводятся гостиницы, СПА-центры, глэмпинги. Замечательно, что путешественникам становится доступным и более близкое знакомство с историей Приморья и великими свершениями наших предков и современников", - подчеркнул Дунаев.

По соглашениям с КРДВ в Приморье инвестпроекты реализуют более 1 817 резидентов СПВ, из них 471 проект уже успешно введен в работу. Бизнес фактически инвестировал в экономику региона 434 млрд рублей и создал 44,6 тыс. рабочих мест. С 1 сентября 2024 года получить статус резидента СПВ стало еще легче: упрощены требования к бизнес-плану компании. Он может содержать только главные параметры проекта. Инвесторам это сэкономит деньги и время, добавили в пресс-службе КРДВ.