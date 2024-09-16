Молодежь Хабаровского края предложит новые туристические маршруты

В Хабаровском крае на этих выходных состоялся второго этап нового туристического проекта «Через край». В его рамках ребята посещают достопримечательности региона, узнают традиции и предлагают свои идеи по развитию туристический направлений.

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Первый поток проекта был в Советской Гавани и Ванино. Там участники осмотрели культурные и природные достопримечательности. Например, поднялись на сопку Кекурная, прошли по «Тропе Арсеньева», посетили мыс Бакланий, «Ведьмино кольцо», «Цветущую поляну», мыс «Красный партизан».

Второй поток был в Комсомольск-на-Амуре и поселок Солнечный. Участниками стали молодые семьи и молодежь из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также близлежащих районов. За три дня мероприятия они побывали на озере Амут, сходили поход на гору «Лысая». Кроме того, во время выезда прошла проектная сессия, в рамках которой участники предложили новые молодежные туристические маршруты по Хабаровскому краю.

Отмечается, что предложения со всех потоков систематизируют и учтут при формировании новых туристических маршрутов.