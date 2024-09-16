Деловой туризм принес экономике Приморья более 70 млн рублей

Приморский край принял с начала 2024 года не менее 4 тыс. деловых туристов, которые потратили в регионе не менее 70 млн рублей на проживание в гостиницах, питание и сувениры. Об этом ТАСС сообщил глава региона Олег Кожемяко.

"Оставим за скобками Восточный экономический форум, который проходит ежегодно и является крупнейшим деловым событием на Дальнем Востоке. И без него в текущем году у нас в регионе состоялись "Морской конгресс", полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства", форум Всероссийской недели охраны труда, Всероссийская конференция по демографии, отраслевые мероприятия антимонопольной службы и многое другое. Если укрупненно посчитать всех, кто здесь присутствовал, получится более 4 тыс. человек", - сказал губернатор.

Он отметил, что, кроме участия в деловой программе и знакомства с красотами региона, деловые туристы вносят существенный вклад в экономику.

"Начнем с самого прибытия гостей к нам в край. Аэропорт Владивостока в январе - июле этого года обслужил более 1,6 млн пассажиров. А деловые туристы чаще всего к нам именно прилетают. И с каждого авиакомпания заплатила аэропортовые сборы, которые отражаются на прибыли предприятия - а значит, и на налоговых отчислениях", - привел пример Кожемяко.

Затем каждый гость региона размещается в отеле, гостинице или апартаментах.

"Стоимость размещения в гостиницах Владивостока или на морском побережье в зависимости от сезона может значительно отличаться. Но в среднем получается не менее 5 тыс. рублей в сутки, деловые туристы прилетают в среднем на две ночи. Математика очень проста: 4 тыс. туристов умножить на две ночи и умножить на 5 тыс. рублей - 40 млн рублей получили только гостиницы. Повторюсь, что данные усредненные", - отметил губернатор.

Глава региона напомнил, что, кроме размещения, каждый гость региона оплачивает питание, а организаторы деловых мероприятий - кофе-брейки и фуршеты.

"Добавим сюда аренду транспорта - туристических автобусов и автомобилей комфорт-класса для спикеров и вип-гостей. Не забываем об экскурсионном обслуживании, билетах в музеи, картинные галереи, тратах на сувениры. В сумме получается, что еще порядка 7-10 тыс. рублей, то есть [в сумме] дополнительно 30-40 млн вливается в экономику края", - сообщил Кожемяко.

Он добавил, что если в отпуск едет семья, то муж, жена, дети путешествуют вместе, вместе радуются впечатлениям. Если же в путешествие или в рабочую командировку едет один из родителей, он привозит каждому из членов семьи сувениры и подарки, что тоже добавляет ресурс в экономику Приморья.