Турпроект «Сибирь здесь» дополнят гастрономическим маршрутом

Этот сибирский регион обладает одним из крупнейших рынков общественного питания в России. Здесь функционирует примерно 1300 заведений, из которых 80% расположены в самом Красноярске.

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В рамках нового межрегионального туристического проекта «Сибирь здесь», нацеленного на выявление туристического и рекреационного потенциала Сибирского федерального округа, в планы Красноярского края входит посещение местных ресторанов и кафе, специализирующихся на енисейской кухне. Об этом рассказала руководитель краевого агентства по туризму Елена Недбайло.

Этот сибирский регион обладает одним из крупнейших рынков общественного питания в России. Согласно данным Красноярскстата, здесь функционирует примерно 1300 заведений, из которых 80% расположены в самом Красноярске. В городе более десяти ресторанов и кафе предлагают блюда енисейской кухни, а около тридцати заведений включают в свое меню северную рыбу, оленину и дикоросы.

Недбайло также напомнила о других железнодорожных маршрутах для туристов. В Красноярском крае доступны поездки на юг, например, в Минусинск и Шушенское, а также популярная турпоездка в Овсянку.

Проект «Сибирь здесь» стартовал 9 сентября из Омска в тестовом режиме и собрал более 130 участников, включая пенсионеров, волонтеров и СМИ. 15 сентября поезд прибыл в Красноярск, где туристов приветствовали концертом и угощениями, пишет ТАСС.

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