12 атмосферных событий для отдыха всей семьей в Калининграде и области

По прогнозам синоптиков, осень ещё успеет порадовать калининградцев и гостей города тёплыми деньками. Получить дозу витамина D помогут солнечные ванны на свежем воздухе, а заряд позитива подарят события из нашей подборки для отдыха всей семьёй.

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1. Поздний завтрак от шеф-поваров

21 сентября, 12:00 — 16:00

В эту субботу на уютной террасе БыковБАР и Port-o-coffee (К. Маркса, 18) гости смогут отведать авторские блюда, которых не найти в обычном меню. Два неповторимых калининградских шефа порадуют гостей яркими вкусами и уникальной подачей.

Александр Быков, мастер нордической кухни и победитель Russian & European Street Food Awards, на глазах у посетителей будет готовить белорусские драники с мурманским лососем. Сладкоежкам придутся по вкусу сырники с вареньем из сезонных ягод.

Шеф Port-o-coffee Илья Левашенко, «посвятивший 14 лет кулинарии и известный своими инновациями и уникальными подходами», предложит гостям бейгл с омлетом и бейгл-бургер. Илью называют настоящим кулинарным художником, за плечами которого работа в крупных городах, открытие ресторанов за рубежом и проведение сотен мастер-классов.

2. Выставка-ярмарка «Балтийский вернисаж»

20 — 22 сентября, 10:00 — 18:00

На улице Баранова пройдёт традиционная ярмарка мастеров. Здесь калининградские ремесленники продают текстильные игрушки, украшения, изделия в техниках декупаж и пэчворк: «Разнообразие и уровень исполнения поразят самого искушённого зрителя».

Помимо маркета посетителей ждут музыкальные номера, бесплатные мастер-классы, творчество и приятное общение.

Вход свободный. Для участия в мастер-классах потребуется предварительная запись по телефону +7 (911) 455-52-47.

3. День города Зеленоградска

21 сентября, 10:00

Из-за непогоды в минувшие выходные мероприятия, запланированные на площадке «Роза ветров», перенесли на 21 сентября.

В программе:

10:00 — зарядка со звездой. Ведущий — Алексей Крупняков — победитель Кубка Мира, Чемпион Европы, участник двух Олимпийских игр;

10:15 — фестиваль боевых искусств;

11:00 — зумба;

12:00 — старт велопробега «Зеленоградск — Россия — Будущее!»;

12:15 — выступление группы «АтриМ»;

14:00 — 14:30 — торжественное открытие Дня города (театрализованный пролог);

14:30 — 15:30 — концертная программа театра эстрады «Дома искусств» (Калининград);

15:30 — 16:30 — «Кальмания» — выступление Калининградского областного музыкального театра;

16:30 — 17:30 — концерт группы «Громче»;

19:00 — 20:15 — модный показ «Дыхание ветра»;

20:15 — 21:30 — «Неоклассика с визуальным погружением».

4. Волейбольный матч «Локомотив» — «Тулица»

21 сентября, 18:00

Встреча состоится во дворце спорта «Янтарный». Для калининградок это первый домашний матч в Pari Суперлиге сезона 2024-2025.

«Соперник амбициозный и неуступчивый. В «Кубке легенд» команды уже дважды встречались и одержали по одной победе. И на этот раз игра, без сомнений, будет яркой и захватывающей!» — пишут в анонсе предстоящего состязания.

5. Фестиваль рыцарей «Кронпринц»

21 сентября, 16:00

Средневековый праздник проведут на территории оборонительной казармы «Кронпринц». Гостей приглашают прикоснуться к одному из волшебных преданий и окунуться в атмосферу грандиозного торжества, вдохновлённого далёким XIX веком.

В программе:

бои рыцарей,

средневековый тир,

конное шоу,

средневековое подземелье,

рассказ о средневековых костюмах и доспехах,

мастер-классы по строевой подготовке,

сувенирные мастерские,

гадание у ведьм,

средневековая кухня,

концерт,

огненное шоу.

Входной билет для взрослого обойдётся в 1 000 рублей, детский — в 600 рублей. Малыши до шести лет могут пройти бесплатно.

6. Фестиваль дружбы народов

21 сентября, 12:00 — 18:00

Бастион «Прегель» приглашает на торжество «казахского гостеприимства и широты русской души».

Гостей ждут:

соревнования по национальной борьбе казакша курес,

конное шоу,

концертно-развлекательная программа с иммерсивными танцами,

фотозона и костюмированные аниматоры,

кулинарные шедевры казахской кухни.

«В этом мероприятии сливаются песни и танцы разных культур в одну общую дружескую атмосферу», — пишут устроители.

7. АНТОХА МС (live). KALINA FEST 2024

27 сентября, 15:00

Культурный квартал «Понарт» примет фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры — рэпер АНТОХА МС и певица LILOVA.

В программе:

стритфуд,

активности для детей и родителей,

мастер-классы и фото зоны,

танцы под открытым небом,

лайн-ап из профессиональных диджеев и живых выступлений от SecretMusic,

большой вечерний концерт главных звёзд фестиваля.

8. Фотофестиваль «ЗУМ»

28 сентября, 12:00

В гусевском краеведческом музее состоится открытый фотофестиваль. Посетителям обещают мастер-классы, творческие площадки, воркшопы, фотозону, стрит-арт, ярмарку локальных брендов и фудкорт.

«Вдохновиться, обменяться опытом, завести новые знакомства и заявить о себе — именно для этого ЗУМ планирует собрать на одной площадке не только профессионалов и любителей фотографического искусства, но и горожан, гостей города. В рамках фотофестиваля запланировано открытие выставок, авторами которых являются спикеры мероприятия», — анонсируют событие.

9. Праздник хлеба и молока

29 сентября, 12:00

В Центральном парке культуры и отдыха жителей и гостей Калининграда ждут музыкальная и развлекательная программы, уникальные интерактивные зоны для малышей и их родителей. Ярким акцентом вечера станет концерт группы «Отпетые мошенники».

Вход свободный.

10. Фестиваль керамики и хендмейда «Дружба»

5-6 октября, 11:00 — 18:00

В калининградском кафе «Хюгге» (ул. Гаражная, 2) и пиццерии «Форма» пройдёт фестиваль керамики и хендмейда «Дружба». В этот раз гости смогут познакомиться с новыми мастерами.

Охотникам за редкостями удастся приобрести интересные украшения, сувениры и предметы для дома, выбрать необычные наряды или мелочи для себя или в подарок. Для творческих натур подготовили гончарные мастер-классы. Обещают уютную атмосферу и «творческий заряд от осенней хандры».

Вход свободный, с домашними питомцами тоже пустят.

11. Фестиваль авангардных искусств «Ясность»

11-13 октября

Праздник состоится в трёх городах: в Калининграде, Зеленоградске и Полесске. Тематика фестиваля посвящена творческим поискам, вдохновению и процессу созидания, когда «случайно замерев на точке отсчёта Пути, автор изобретает целые вселенные».

Гостей ждут мастер-классы, встречи с поэтами, музыкантами и танцовщиками и познавательные лекции. Часть мероприятий можно будет посетить бесплатно. Подробнее о событии мы писали ранее.

12. Выставка «Сотворение»

27 июля — 31 декабря, 11:00 — 21:00

В «Понарте» продолжает свою работу экспозиция, авторами которой стали команда петербургской Анненкирхе и арт-группа «Зерно». В аутентичных залах представлен взгляд на создание мира через призму современного христианского искусства. Масштабные интерактивные декорации вызывают восторг у зрителей всех возрастов: здесь можно примерить на себя роль доисторического животного или буквально взять в руки планету.