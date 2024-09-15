В России вырос спрос на внутренние маршруты

Российский рынок транспортных услуг демонстрирует сильный рост в продаже авиационных и железнодорожных билетов за последние восемь месяцев. Согласно статистике перевозок "РЖД в цифрах", по итогам января - августа 2024 г. количество пассажирских перевозок увеличилось на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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За эти восемь месяцев было перевезено 844,4 млн российских туристов, за аналогичный период прошлого года транспортными услугами воспользовались 785,6 млн пассажиров. Особенной популярностью пользуются внутренние маршруты, связывающие крупные города с туристическими регионами. В РЖД отмечают высокий спрос на поезда, отправляющиеся в направлении Черноморского побережья в летний сезон.

"С мая по август перевезли в сообщении с Югом России более 11,7 млн человек (+4,5% к уровню 2023 года). Из них в поездах ФПК - 9,3 млн пассажиров (+2,6%) и в поездах "Гранд Сервис Экспресс" - 2,4 млн (+14%)", - подвели итог в РЖД.

От всего вагонного парка было выделено 40% поездов для транспортировки пассажиров на южные направления, а для их назначения использовалась максимальная пропускная способность магистрали.

Значительный рост продаж билетов наблюдается и в авиационном сообщении. В итоговом отчете группы "Аэрофлот" пассажиропоток за прошедшие восемь месяцев составил 37,2 млн человек, что на 19% больше, чем за такой же период прошлого года. Из этого числа на внутренних авиасообщениях было перевезено 28,8 млн пассажиров (+14% к 2023 году).

По данным крупнейших аэропортов Москвы - Шереметьево, Домодедово и Внуково - наиболее популярными зарубежными направлениями у российских путешественников стали Анталья, Стамбул, Дубай, Пекин, Гуанчжоу, Алма-Ата, Баку, Мале и Ереван. Эти города остаются одними из самых востребованных благодаря удобству перелетов, разнообразию туристических предложений и отсутствию строгих ограничений на въезд.

"Среди внутрироссийских направлений наиболее востребованными были Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Минеральные Воды, Хабаровск, Махачкала, Уфа", - отметили в пресс-службе Шереметьево.

В Домодедово добавили, что на внутренних авиалиниях аэропорт Сочи также лидирует по популярности: более 24% пассажиров, летавших внутри страны, выбрали курорт в Краснодарском крае.

Одним из ключевых факторов роста продаж авиа- и железнодорожных билетов стал рост внутреннего туризма. По результатам совместного исследования ВЭБ.РФ и АНО "Национальные приоритеты", отдых в пределах России предпочитают около 63% россиян. Эту тенденцию связывают с увеличением объема доступной информации о туристических местах и услугах, а также ростом количества предложений и направлений для путешествия по стране. Российские туристы все чаще выбирают для посещения города Золотого кольца, Байкала и других культурных и природных достопримечательностей.

Среди внутрироссийских направлений наиболее востребованными стали Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Казань, Екатеринбург, Владивосток

Высокий интерес к отпуску в России - важный показатель и для городских управленцев, заинтересованных в развитии отрасли и создании новых возможностей для экономики, и для малого и среднего бизнеса, полагает главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин. По его мнению, аргументом в пользу выбора того или иного направления будет не только приближенность к морю, но и наличие инфраструктуры для отдыха, возможности получить впечатления и открыть для себя что-то новое.

Ранее, в январе этого года, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) прогнозировали продолжение активного развития внутреннего туризма и увеличение турпотока в России на 10-15%.

Правительство активно поддерживает программы, направленные на развитие внутренних поездок и туристической отрасли в целом. Это включает субсидирование билетов на поезда и самолеты для повышения доступности, а также увеличение числа рейсов в туристические регионы.

Кстати

Российские туристы стали чаще путешествовать по выходным. В период с мая по август спрос на короткие путешествия на уик-энд (с пятницы по воскресенье) вырос на 10%, посчитали в сервисе "Островок". В этот период на поездки выходного дня приходилось каждое третье путешествие по стране.

Популярностью пользуется Московская область - здесь путешествовать по выходным стали на 27% чаще. Лидируют по приросту спроса Коломна, Звенигород, Истра. Туристы готовы проехать и чуть дальше от столицы: в Плесе рост спроса составил 59%, в Смоленске - 30%, в Суздале - 16%, в Твери - 12%, в Переславле-Залесском - 11%, в Сергиевом Посаде - 10%.

В этом году туристы также проявили повышенный интерес к городам неподалеку от Нижнего Новгорода. Так, число бронирований в Муроме и селе Дивеево, входящих в состав Золотого кольца России, на выходные дни выросло на 27% и 20% соответственно.

Наиболее популярными регионами для поездок на выходные стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская область, Республика Татарстан, Ростовская, Нижегородская, Ярославская, Калининградская и Владимирская области.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах на выходные дни в этом сезоне составляла 5400 рублей - на 15% выше, чем в прошлом году.