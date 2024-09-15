В Мурманской области состоялся фестиваль "Териберка. Перезагрузка"

В Мурманской области на территории природного парта "Териберка" с 14 по 15 сентября состоялся IX арктический фестиваль "Териберка. Перезагрузка". В 2024 году главной идеей и концепцией фестиваля стало бережное отношение к хрупкой северной природе.

© Российская Газета

Основные фестивальные площадки разместились на территории природного парка, посещение которого для гостей в эти выходные было бесплатным.

Возле входа в парк размещалась гастрономическая площадка, где гости могли попробовать блюда от рестораторов региона в формате "Арктический пикник". Любителям северной кухни были предложены такие блюда, как "Тюленье счастье", "Кольская сверхглубокая", "Полярный день", "Черничные облака". Чтобы уменьшить количество используемой одноразовой посуды, на напитки действовали сниженные цены для тех гостей, которые пришли на фестиваль со своими термокружками. Кроме того, для всех посетителей на площадке у пляжа "Яйца дракона" работала "ЗаправоЧайная", где повара-студенты Индустриального колледжа предлагали всем гостям, пришедшим со своими кружками, душистый северный чай.

Также для гостей фестиваля работали площадка "Лекторий", где ученые и краеведы рассказали много интересного о традиционных поморских лодках, морских млекопитающих и природе Арктики. Любители рукоделия участвовали в мастер-классах от мастеров Дома ремесел, где можно было попробовать себя в текстильном оригами, лоскутном шитье и других техниках, создав свой уникальный сувенир. Одной из точек притяжения в природном парке стало дефиле "Длинная мода".

На музыкальных площадках участники фестиваля слушали живую музыку и выступления талантливых исполнителей региона и приглашенных музыкальных команд из Санкт-Петербурга. В их числе - ансамбль "Струны, струны", пианист Mihael Smeden, клуб авторской песни "Пять Углов", перкуссионный ансамбль DRAM TAM TAM, ансамбль MozArt, ансамбль русских народных инструментов "Русские потешки", Эдуард Ханов, ансамбль солистов "Орфей", дуэт "Вася Настя", проект Format Gabur & Groowerk, Щербакофф бэнд, Naveka band, MEZVU и DISCOFADE.

Также в Доме культуры в Старой Териберке работал Туристский информационный центр Мурманской области, где жители и гости региона оформляли "Паспорт полярника" и играли в игру "Поймай северное сияние". Здесь же для любителей чтения действовала книжная выставка-ярмарка фотографий художника Константина Коровина "На Севере диком" от Мурманского областного краеведческого музея, где посетителям предлагалась краеведческая литература.