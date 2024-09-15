Татарстан вошел в топ-10 регионов для осеннего путешествия

Татарстан занял шестое место в рейтинге самых привлекательных регионов России для осеннего отдыха, составленного сервисом путешествий Tutu. В исследовании приняли участие 1,5 тыс. человек по всей России.

Лидером рейтинга стали Санкт-Петербург и Ленинградская область, за которые проголосовали 10,82% опрошенных. На втором месте — республика Алтай (9%), далее следуют Карелия (8,35%), Москва и Московская область (7,32%), Калининградская область (6,41%) и Краснодарский край (4,21%).

За Татарстан проголосовали 3,5% россиян, что позволило региону войти в десятку самых привлекательных для осенних путешествий.

Респонденты, отдавшие голоса за Кубань, отметили красоту Кавказских гор, Красную Поляну, Анапу, Лазаревское, Туапсе и другие курорты, где продолжается сезон.

Источник : https://realnoevremya.ru/news/317465-tatarstan-voshel-v-top-10-samyh-regionov-rossii-dlya-osennego-puteshestviya