Фуникулер в нижегородском кремле заработал для горожан и туристов 15 сентября. С 16:00 прокатиться на нем может любой желающий.

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Утром красную ленту у нижней станции подъемника в торжественной обстановке перерезал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Первыми пассажирами стали журналисты, а чуть позже — молодожены, для которых на верхней станции была организована выездная церемония заключения брака. Купить билеты можно в кассах или терминалах на обеих станциях, проезд в одну сторону стоит 200 рублей. Протяженность маршрута — 130 метров. Вагон вмещает 40 человек одновременно, в час он сможет перевозить 120 пассажиров.

Верхняя станция выполнена в современном минималистичном стиле, нижняя — в дореволюционном. На объекте предусмотрены санитарные комнаты и инфраструктура для маломобильных граждан.

Часть пути проходит в тоннеле под стеной нижегородского кремля, а рамповый отрезок маршрута позволяет увидеть панораму города и Волги. Поскольку объект новый, первые месяцы он будет работать без четкого расписания — вагон отправят в путь по мере заполнения пассажирами. Часы работы — с 10:00 до 21:00.

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