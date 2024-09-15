Данные о росте цен на новогодние туры по РФ на 250% — фейк

Информация о подорожании новогодних туров по стране более чем на 250% является «стопроцентным фейком». Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

© Газета.Ru

«Это не просто фейк, а стопроцентный фейк. Не могу понять, с какой целью он распространяется», — сказал он.

При этом Мкртчян допустил незначительное повышение цен, связанное с расходами на обслуживание отелей. По его словам, отдых на курортах Красной Поляны в Сочи вырастет на 15-20% к зиме. Однако это не 250%, отметил он.

Незначительное подорожание новогодних туров Мкртчян объяснил ростом зарплат сотрудников отелей, налогов, а также увеличением расходов за отопление, водоснабжение, канализацию и электричество.

13 сентября объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» сообщило, что осенью традиционно возрастает интерес путешественников к экскурсионным турам по Центральной России, особенно во время школьных каникул. Возглавляет топ самых востребованных направлений Золотое кольцо.

7 августа Мкртчян заявил, что стоимость отдыха в Крыму, Сочи, Геленджике и Анапе в сентябре упадет на 25%.

Ранее россиянам рассказали о нестандартных видах отдыха внутри страны.