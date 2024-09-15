Эксперты перечислили самые популярные виды туризма в России

Специалисты Роскачества провели исследование, посвященное отношениям россиян к туристической отрасли в стране. Результаты показали, что 62% опрошенных считают, что в России достаточно туристических направлений, а 54% отметили разнообразие форматов отдыха.

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Среди предпочитаемых способов путешествия 44% респондентов выбирают самолеты, 43% — автомобили, и 42% — железнодорожный транспорт. Уровень сервиса в российских отелях оценили положительно 37% опрошенных, а 30% удовлетворены соотношением качества и цены.

Большинство россиян довольны гостиничными услугами: 60% отметили вежливость сотрудников, 58% — чистоту номеров, а 56% — наличие удобств. Чистота общественных зон удовлетворяет 55%, а комфорт в номерах и зонах общего пользования устраивает 51%.

Наибольший интерес у туристов вызывают морские курорты (91%). В числе популярных видов туризма также культурные поездки, круизы и оздоровительные туры. Гастрономические туры привлекают 71% опрошенных, а 65% предпочитают отдых в уединенных местах. Интересно, что глэмпинг выбрали 62% респондентов, тогда как традиционный кемпинг предпочли лишь 48%.