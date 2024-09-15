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Почти 75 тысяч туристов посетили Ямал за летний сезон 2024 года

Почти 75 тысяч туристов посетили ЯНАО за летний сезон 2024 года. Об этом корреспонденту «Ямал 1» Елизавете Поварницыной сообщили в АНО «Центр развития туризма на Полярном Урале».

Почти 75 тысяч туристов посетили Ямал за летний сезон 2024 года
© N24.ru

Так, среди 73 016 туристов были и иностранные граждане. Из других стран за июнь-август 2024 года на Ямал приехали 459 человек.

– Самые популярные летние предложения на Ямале – восхождение к леднику Романтиков, поездка в стойбище кочевников, поход в Нефритовую долину и сплавы по течению горной реки Собь, – поделились информацией в Центре развития туризма на Полярном Урале.

Прежде «Ямал 1» сообщал, что юные ямальцы займутся образовательным туризмом. Участники проекта «Классная страна» смогут посетить предприятия, корпорации, научные лаборатории, технопарки, вузы и колледжи в регионах.

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