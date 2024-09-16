На юге России и Северном Кавказе начался бархатный сезон

На Северном Кавказе и в южных регионах страны официально начался бархатный сезон. Температура воздуха днем в течение недели там будет составлять +25−27 градусов. Комфортная погода продлится до середины октября.

«С понедельника [ожидается] постепенное понижение температуры на юге европейской России, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах температурный показатель составит 25−27 градусов, то есть наступает уже период бархатного сезона. Температура воды в Феодосии — +24 градуса, в Ялте, Алуште — +25, в Геленджике — +26, в Сочи — +27 градусов», — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что бархатный сезон наступает, когда завершается жара, при этом температура воды остается высокой.

«Наступает такой период мягкой погоды», — добавил Вильфанд.

По его словам, бархатный сезон на юге в этом году будет долгим и продлится примерно до середины октября.