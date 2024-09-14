В минтуризма Кузбасса рассказали о железнодорожном туре «Сибирь здесь»

Туристический поезд проекта «Сибирь здесь» начал курсировать с 9 сентября в Омске в пилотном режиме. Туристический проект направлен на развитие внутреннего въездного туризма.

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Официально проект запустят в 2025 году. В этот раз его участниками стали более 130 человек. Среди них были члены семей участников СВО, волонтеры, пенсионеры, блогеры, журналисты, туроператоры.

Поезд прибыл в Новокузнецк 13 сентября. Как рассказала ТАСС министр туризма Кемеровской области Елена Латышенко, Новокузнецк выбрали из-за логистики. В следующем году планируется посещение Шерегеша. Кроме того, есть большой запрос на Кемерово, там исторические места и много современных объектов.

Латышенко заключила, что прорабатывают три варианта для путешествия по ж/д дороге в следующем году.

Кстати, стоимость туров к Северному полюсу выросла почти в три раза с 2014 года.

В правительстве Калмыкии рассказали, сколько направят на развитие туротрасли до 2030 года.