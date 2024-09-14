Новогодние туры по России подорожают более чем на 200 процентов

В зимний сезон стоимость туристических пакетов возрастет до 270 процентов. Наиболее затратным местом для празднования Нового года окажется Красная Поляна.

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За день морских прогулок с китами в Териберке Мурманской области, а также посещение фермы с хаски и оленями придется заплатить около 60 тысяч рублей.

На горнолыжном курорте в Шерегеше цены на новогодние каникулы вырастут на 270 процентов. Недельный отдых в отеле с завтраком обойдется примерно в 210 тысяч рублей.

Стоимость недели отдыха на Камчатке составит минимум 150 тысяч рублей. В эту сумму включены три дня в Петропавловске-Камчатском и проживание на базе отдыха рядом с Авачинским вулканом и океаном. В пакет также входят услуги гида и трансфер.

Цены на отдых в Красной Поляне в Сочи вырастут на 15 процентов. Минимальная стоимость ночевки в отеле с бассейном, СПА и канатной дорогой составит около 400 тысяч рублей, пишет Telegram-канал Mash.

Россияне начали активно бронировать туры на Новый год. «Вечерняя Москва» узнала, где граждане любят проводить зимние праздники и сколько стоят путевки.