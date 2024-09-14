Сочи возглавил список самых популярных курортов на Кубани в этом сезоне

Российский сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру» определил самые популярные направления для отдыха на Кубани с мая по октябрь 2024 года. Возглавил список — Сочи.

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На долю Сочи приходится 36% всех бронирований в период курортного сезона. Затем идет Анапа с 18% и Геленджик с 9% резервирования отелей, пансионатов и баз отдыха.

Краснодар занял четверную строчку рейтинга популярности среди туристов, пятую — Ейск. Замыкает десятку Красная Поляна. Оно и понятно, время горнолыжных курортов начнется с декабря.