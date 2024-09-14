Жители Анапы возмущены поведением нудистов на пляже

Жители Анапы возмущены отдыхающими на нудистском пляже около станицы Благовещенской. Их дети справляют нужду в моря, а сами они мусор закапывают в песок.

Кадры «героев» дня появились в местных соцсетях.

Несколько дней отдыхают в палатке на нудистском, сегодня впечатлили меня по полной: сперва ребенок сделал дело, как собака у кромки воды и это всё поплыло в море. Родителям было весело, — написали очевидцы.

Отличились в свинстве и взрослые. Они поели арбуз, а корки закопали посреди пляжа. Народ в шоке и задается вопросом: «Это полное единение с породой?».