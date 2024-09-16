Более 500 бесплатных экскурсий подготовили в Москве ко Дню туризма

Культурно-просветительская акция "Московские истории" пройдет в столице с 21 по 23 сентября. В рамках нее проведут более 500 познавательных прогулок по улицам, музеям, арт-пространствам и другим достопримечательностям города. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Акция объединит 76 площадок во всех городских округах и почти 300 экскурсоводов. Принять участие в бесплатных экскурсиях смогут более 15 тысяч человек. Для этого необходимо записаться на них с 16 по 18 сентября на сервисе Russpass.

Так, профессиональные гиды расскажут, как Большая Царицынская стала Большой Пироговской, проведут "по следам невиданных зверей" в центре города и покажут "квартал просвещения и муз". Кроме того, все желающие смогут посетить Музей гаража особого назначения и Государственный музей спорта, а также многие другие интересные места.

В интерактивном пространстве "Лунариум" гостям продемонстрируют инновационные экспонаты. Посетители смогут погрузиться в мир сложных физических процессов.

Некоторые организации примут участие в акции впервые. В частности, во время экскурсии по пространству AZ/ART и выставке "Третье ухо" жители и гости столицы смогут попасть в белокаменные палаты, построенные Нарышкиным, и увидеть, как они выглядели в XVII веке.

Акция "Московские истории" ко Дню туризма уже стала традиционной. В прошлом году в рамках нее прошло 380 бесплатных экскурсий по Москве – их посетили свыше 9,7 тысячи человек. Всего с 2020 года в акции приняли участие 44 тысячи москвичей и туристов.

С начала года на ВДНХ организовали более 11 тысяч экскурсий, их посетили более 140 тысяч человек. На ВДНХ ежедневно проходит около 50 экскурсий, в рамках которых профессиональные гиды знакомят горожан и туристов с достопримечательностями комплекса.

Большим спросом у посетителей пользуются, в частности, ознакомительные прогулки по территории выставочного комплекса, а также по экспозиции центра "Космонавтика и авиация".