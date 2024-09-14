Министерство Хакасии нашло способ повысить турпоток на 20%

Запуск железнодорожных туристических туров может повысить турпоток в Хакасии на 15-20%. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра экономического развития Республики Хакасия Ольга Кузьмина.

"Железнодорожные круизы прогнозно могут дать рост турпотока на 15-20%, особенно в межсезонье и каникулярное время", - сообщила Кузьмина, добавив, что турпоток по итогам 2023 года составил около 1,5 млн человек.

Туристический поезд проекта "Сибирь здесь" стартовал 9 сентября в Омске в пилотном режиме. 14 сентября он прибыл в Абакан.

В Хакасии туристы смогли посетить национальный краеведческий музей имени Кызласова и Саяно-Шушенскую ГЭС.

"Промо-тур железнодорожного круиза по Сибири. В продажи тур будет запущен в 2025 году. Путешествия на поезде - новый тренд, набирающий обороты. Новый маршрут может значительно усилить турпоток за счет повышения активности жителей сибирских регионов, которым предоставляется уникальная возможность за неделю посетить все основные достопримечательности Сибири", - подчеркнула Кузьмина.

Межрегиональный проект "Сибирь здесь" реализуется при участии и поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе, Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение" государственного фонда "Защитники Отечества". Официальный туроператор - ООО "РЖД Тур".