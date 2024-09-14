Как долго продлится бархатный сезон на Черном море

На следующей неделе в Европейской России температура будет постепенно снижаться, но все равно останется выше климатической нормы. Жарко для этого времени года будет даже на севере Урала, а в Сибири и на Дальнем Востоке местами начнутся заморозки. О том, какая погода будет в России на неделе с 16 по 22 сентября, NEWS.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Где будет очень жарко для второй половины сентября

«В европейской части России температура воздуха постепенно понизится, но все равно будет очень тепло: на 7–8 градусов выше нормы в первой половине недели и на 5 — во второй половине. Связано это с тем, что воздушные массы перемещаются с востока», — объясняет научный руководитель Гидрометцентра России.

По прогнозам Вильфанда, в ночь на понедельник в столичном регионе и в целом в средней полосе ожидается 10–12 градусов, со вторника по четверг — 8–13, а с пятницы по воскресенье — 7–9 градусов выше ноля. Дневные температуры в Москве до четверга — 21–26, в последующем — 18–23 градуса. Поскольку атмосферное давление сохранится высоким, существенных осадков не ожидается.

«Очень высокая температура будет и в Петербурге, Ленинградской, Псковской, Новгородской областях. До среды она превысит норму на 6–10 градусов. Воздух будет прогреваться до 22–27 градусов в дневные часы. В Мурманской области температура прогнозируется на 11–12 градусов выше нормы. Максимальные значения на Кольском полуострове достигнут 16 градусов. Во второй половине недели отклонение от климатической нормы на северо-западе составит 3–4 градуса», — добавил Роман Вильфанд.

По его данным, существенных осадков в Северо-Западном федеральном округе не ожидается. Об этом же заявил ранее и главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его данным, аномально жаркая погода в городе на Неве и Ленинградской области сохранится до 17 сентября, а затем станет несколько прохладнее.

«С осадками в нашем регионе все хуже и хуже, на ближайшие дней 10 их практически не видно, уж очень устойчиво стоит антициклон. А те, которые могут быть на следующей неделе, — это мелочь», — отметил Колесов.

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов отмечает, что в Европейской России, особенно на севере, зафиксировали множество температурных рекордов.

«Это что-то невероятное, что творится на европейской территории России, потому что количество суточных рекордов и максимальных температур за последние три дня перевалило за сотню. И большая часть рекордов установлена в северных населенных пунктах, типа Териберки. Осадков не будет, и август продолжится», — обещает Шувалов.

Как долго продлится бархатный сезон на Черном море

На юге Европейской России — в Краснодарском и Ставропольском краях — начиная с понедельника, 22 сентября, днем ожидается 25–29 градусов тепла, к концу недели воздух будет прогреваться до плюс 27.

«На черноморском побережье в связи с этим наступает бабье лето. Температура воды в море в районе Геленджика, Туапсе и Сочи составит 25–27 градусов. Бархатный сезон там продлится минимум до середины октября», — прогнозирует Роман Вильфанд.

В свою очередь Александр Шувалов предупреждает, что в южных регионах европейской части страны будет ветрено, порывы прогнозируются до 15 метров в секунду.

«Это не очень сильный, но сухой ветер. Суховейные явления — это не есть здорово, потому что относительная влажность воздуха временами может падать до 15–20%. Пожарная опасность в связи с этим не просто повышенная, а в некоторых местах чрезвычайная», — предупреждает синоптик.

Шувалов напомнил, что на черноморском побережье пик потепления был 11 сентября, когда температура подскочила до абсолютных максимумов, местами там было плюс 38. Но этот взлет, как прогнозирует собеседник NEWS.ru, «потихоньку заканчивается»:

«Погода устанавливается без осадков, а температура в начале недели вернется к 25–30 градусам».

Куда придет воздух из Центральной Азии, а куда — с севера

По прогнозам Гидрометцентра, на Урале вследствие господства антициклона и переноса воздушных масс из Туркмении и Среднего Востока тепло будет даже на севере. В Ямало-Ненецком автономном округе местами до плюс 14, что существенно выше климатической нормы. В Свердловской, Челябинской и Курганской областях дневные температуры превысят 20 градусов. Осадков там не ожидается.

Температура около и ниже нормы прогнозируется на востоке Урала и юге Западной Сибири — в Тюменской, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и на Алтае, в южной части Красноярского края и в Хакасии. Туда будут перемещаться воздушные массы с севера, в дневные часы здесь воздух прогреется до 10–15 градусов, а по ночам 0–5, местами заморозки.

В восточной половине Якутии, на севере Хабаровского края, преобладает дождливая погода, местами пойдет снег. Ночные температуры, как и на юге Сибири, — 0–5 градусов, временами возможны заморозки до минус 2. Днем — 7–10 градусов. На севере Якутии, Чукотке и в Магаданской области температуры на 2–3 градуса ниже нормы: по ночам — до минус 5, в дневные часы — 3–8 градусов тепла. Периодически будут идти дожди и снегопады, обещает Роман Вильфанд.

Где сохранится комфортная погода

В Приморском крае днем термометры покажут 18–23 градуса, по ночам — 10–15. В начале недели без осадков, во второй половине ожидаются небольшие дожди. В Амурской области и на юге Хабаровского края в первые рабочие дни днем будет 15–20 градусов, затем похолодает до 11–16. В ночные часы похолодает до 7 градусов, местами возможны заморозки.

На Камчатке, как отмечает Роман Вильфанд, «неделя ожидается вполне симпатичной» в плане погоды. В Петропавловске-Камчатском по ночам 5–8 градусов выше нуля, днем — 13–16. На полуострове должно быть облачно, с четверга ожидаются небольшие дожди.