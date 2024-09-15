Сколько человек путешествовало по России этим летом

Специалисты Росстата начали рассчитывать поток туристов ежемесячно в 2022 году. Турпоток – это количество туристических поездок хотя бы с одной ночевкой на определенную территорию за определенный промежуток времени.

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В июне число туристов составило 17,4 млн человек, а в июле-2023-го – 22,1 млн человек, написало РИА «Новости».

В России турпоток в январе-июле составил 95,9 млн человек. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В первые семь месяцев этого года туристы чаще бывали в Москве. Столицу посетили 12,2 млн человек. В лидерах также Кубань и Подмосковье. В этих регионах побывали по 10,3 млн человек.

Санкт-Петербург посетило 7,6 млн туристов, а Ленинградскую область – 5,4 млн туристов.

В десятку самых посещаемых путешественниками регионов России также вошли Крым, Татарстан, Свердловская, Тверская и Тюменская области.

Реже туристы бывали в Ненецком АО и на Чукотке.

Кстати, Россия заняла третье место по турпотоку в Кубу в этом году.

Также соотечественники делились, где бы хотели встретить 2025 год.