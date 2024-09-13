Новые маршруты для путешествий появятся в Нижегородской области

Интересные маршруты для путешествий по Нижегородской области в межсезонье разработают в регионе. Туристы смогут увидеть территории и объекты, которые доступны круглый год, но гостям не придётся стоять в очередях и переплачивать за сезонность.

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В гости к нам

По итогам прошлого года Нижегородская область преодолела планку в 4 миллиона туристов.

Этот год тоже демонстрирует высокий интерес путешественников к региону. Только с июня по июль этого года Нижегородскую область посетили около 1,1 млн туристов, что на 12,1% больше, чем в прошлом году.

Чаще всего к нам приезжали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Чувашии, Владимирской и Ивановской областей. Самые посещаемые места помимо Нижнего Новгорода – Городец, Арзамас, Дивеево, Выкса, Большое Болдино, а также Семёнов, Чкаловск, Выкса и озеро Светлояр.

«Конечно, мы делаем всё для того, чтобы к нам приезжало ещё больше гостей, – отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев. – Разумеется, основной поток туристов приходится на лето – сезон отпусков, а также на новогодние праздники. Вместе с тем в регионе всегда есть что посмотреть и чем заняться как осенью, так и весной. Большое преимущество поездок в межсезонье заключается в том, что именно в это время туристическая индустрия традиционно предлагает путешественникам специальные условия и акции».

Как раз сейчас идёт разработка маршрутов для путешествия в межсезонье. Ознакомиться с ними и получить другую полезную информацию о путешествиях по региону можно будет на сайте Путешествуем.РФ, который развивается при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Маршруты будут нацелены на развитие культурно-познавательного и автомобильного туризма.

«Совсем недавно у нижегородцев и гостей региона появилась возможность путешествий по новой трассе М‑12 «Восток». Она позволяет с комфортом добраться до таких крупных туристических центров, как Нижний Новгород, Арзамас, Дивеево, Выкса и Большое Болдино. Специальные маршруты прогулок по этим городам разработали специалисты туристического портала «Знакомьтесь, Нижний», – напомнил Сергей Яковлев.

Для тех, кто решит совершить поездку в столицу Приволжья всего на один день, на выходные или на неделю, также доступны специальные тематические маршруты и чек-листы. Кроме того, на портале «Знакомьтесь, Нижний» можно воспользоваться конструктором маршрутов.

Вот это номер!

Активно развивается в Нижегородской области и инфраструктура для путешественников.

В конце августа в Городецком округе открылось сразу два новых глэмпинга, построенных при государственной поддержке.

«До конца года в Нижегородской области откроется ещё более десятка новых модульных некапитальных средств размещения, строительство которых ведётся при государственной поддержке. Таким образом, номерной фонд коллективных средств размещения региона пополнится более чем на 300 номеров», – сообщил Сергей Яковлев.

Строительство развёрнуто сейчас сразу в 10 муниципалитетах региона: в Нижнем Новгороде, Дзержинске, городском округе Сокольский, Городецком, Володарском, Вачском, Воскресенском, Павловском и Шарангском округах, а также в городском округе город Бор.

«Внутренний туризм набирает обороты, при этом нижегородцы всё активнее путешествуют по родному региону. Строительство глэмпингов – важный шаг в развитии устойчивого туризма. Это не только соединение комфортного жилья и природной красоты, но и двигатель муниципальной экономики», – резюмировал Сергей Яковлев.

По данным сервиса Tvil.ru, Нижний Новгород вошёл в топ‑5 направлений для отдыха на реках и озёрах осенью. Туристы планируют останавливаться в среднем на три ночи. Это лишний раз подтверждает, что интерес к региону не утихает даже с окончанием лета.