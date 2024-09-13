В Чувашии внедряют новые проекты для развития туризма

Туристическая отрасль Чувашии активно развивается благодаря новым проектам и инвестициям. В ближайшие годы регион планирует существенно расширить туристическую инфраструктуру, внедрить цифровые технологии для анализа турпотоков и популяризировать местный туризм среди молодежи. Обо всех инициативах и перспективах узнал наш корреспондент.

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На природе со всеми удобствами

Несмотря на то что нынешний туристический сезон еще продолжается, власти Чувашии уже называют его результаты рекордными. С начала навигации Чебоксарский речной порт принял почти 500 теплоходов, на которых прибыло более 72 тысяч туристов. Это на девять тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие показатели объясняются работой над развитием туристической инфраструктуры, созданием новых объектов и внедрением современных технологий.

Так, одним из ключевых проектов отрасли должно стать строительство новых причальных стенок в Мариинском Посаде и Козловке, которые заменят устаревшие дебаркадеры. По мнению вице-премьера - министра экономического развития Чувашии Дмитрия Краснова, их появление значительно улучшит условия для приема круизных судов и приведет к увеличению потока туристов в малые города региона.

Объекты включены в новую "Индивидуальную программу социально-экономического развития республики на 2025-2030 годы". Проекты и документация на строительство причальных стенок подготовлены, и пройдена экспертиза. По словам Краснова, регион уже подал заявки на строительство этих причалов, и в ближайшее время будут подписаны документы на выделение средств.

"Задача очередной программы социально-экономического развития - диверсифицировать саму экономику. А туризм для региона - потенциальный драйвер развития", - заявил вице-премьер.

По его словам, правительство региона продолжает работать над созданием комфортных условий для гостей и местных жителей.

Как отметил глава Чувашии Олег Николаев, туристическая инфраструктура в регионе в целом готова, однако пока не достигает желаемого уровня.

"Задача развития инфраструктуры стоит остро, и хорошо, что по инициативе президента России Владимира Владимировича Путина существует программа национальных проектов, в которой мы участвуем", - сказал Николаев.

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Чувашия планирует развивать круизный туризм не только в крупных, но и в малых городах на Волге, таких как Мариинский.

"448 тысяч человек посетили Чувашию за шесть месяцев текущего года".

Так, одним из перспективных направлений развития туризма в Чувашии стало создание глэмпингов - современных баз отдыха с полным набором удобств. До конца 2024 года в регионе планируется открыть шесть глэмпингов в разных округах: Алатырском, Чебоксарском, Козловском, Красноармейском, Канашском и в Заволжье. Уже сданы 35 номеров, в которых могут разместиться туристы, предпочитающие отдых на природе, но не готовые жертвовать комфортом.

Кроме того, в Чебоксарах идет реконструкция гостиничного фонда. В столичном отеле "Волга Премиум" после обновления будет открыто 120 номеров, а в строящейся гостинице "Мегаполис" - свыше 160.

У каждой зоны своя изюминка

Чувашия согласно стратегии развития туризма разделена на три туристско-рекреационных зоны: Северная, Восточная и Западная. Каждая из этих зон имеет свои особенности и направления развития.

Северная зона включает Чебоксарский, Мариинско-Посадский, Козловский, Цивильский, Ядринский, Моргаушский и Красноармейский округа. Здесь власти планируют проводить программы культурно-познавательного и санаторно-курортного туризма, а также популяризировать отдых на Волге. Восточная зона охватит Канашский, Комсомольский, Янтиковский, Батыревский, Шемуршинский, Урмарский и Яльчикский округа. На этой территории будет культивироваться рекреационный и сельский туризм со спокойным отдыхом на природе. Западная зона объединит Красночетайский, Аликовский, Шумерлинский, Вурнарский, Ибресинский, Алатырский и Порецкий округа. Здесь акцент будет сделан на активном отдыхе, культурно-познавательном и этнографическом туризме.

"Наши города Канаш и Алатырь также имеют значительный туристический потенциал. В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в этих городах создаются новые базы отдыха, включая глэмпинги. Прибрежные территории на Волге являются частью стратегии пространственного развития Чебоксарской агломерации, и три из десяти прорывных проектов в мастер-плане связаны с туризмом", - отметил Дмитрий Краснов.

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Туристов привлекает в Чувашии национальный колорит и народные традиции.

В Чувашии также идет активная работа по внедрению цифровых технологий в туристическую отрасль. Одной из важных инициатив стало создание цифровой системы учета турпотоков. Это позволит вести более точный подсчет прибывающих в республику гостей и анализировать их предпочтения. В ближайшем будущем планируется развитие функционала туристического портала и его мобильного приложения, что упростит планирование путешествий по Чувашии и сделает информацию о достопримечательностях и услугах более доступной.

Вторая жизнь дома барона Жомини

Сохранение и популяризация культурного наследия - одно из ключевых направлений развития туризма в Чувашии. В регионе планируется реставрация нескольких объектов культурного наследия, что даст им вторую жизнь. Например, дом барона Жомини в Козловке будет преобразован в краеведческий музей, здание бывшего кинотеатра "Родина" в Чебоксарах станет выставочным пространством, а в доме в Мариинском Посаде, где жил композитор Анатолий Тогаев, может быть открыт Музей музыки.

Одной из важнейших задач Чувашии в области туризма является привлечение молодежи к активному участию в жизни региона. В рамках проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" особое внимание уделяется развитию детского и молодежного туризма. В этом году планируется проведение конкурса для школьников 5-9-х классов на лучшую экскурсионную программу.

"За прошлый год в Чебоксары по Волге прибыло 659 теплоходов, или более 91 тысячи туристов".

По мнению организаторов, проект позволит не только расширить знания детей о родном крае, но и стимулировать интерес к туристической деятельности. Программа включает в себя тематические экскурсии, квесты и интерактивные занятия для развития познавательных навыков у детей и молодежи.

"Как лучше изучать культуру родного края: по книгам или вживую, посещая музеи и исторические места? Думаю, что важно совмещать, поэтому Чувашия третий год участвует в проекте школьного туризма, который показал себя как нужный и интересный. В республиканском бюджете на это заложено десять миллионов рублей. В этом году мы отберем 1600 ребят", - пояснил министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов.

Амбициозные цели

Чувашия не собирается останавливаться на достигнутом и ставит перед собой амбициозные задачи. В ближайшие годы в республике планируют не только увеличить туристический поток, но и сделать пребывание гостей максимально комфортным и интересным. Дмитрий Краснов напомнил, что согласно стратегии развития туризма в Чувашии перед республикой стоит задача выйти к 2030 году на уровень не ниже миллиона туристов в год. Для достижения этой цели регион продолжит инвестировать в развитие инфраструктуры, улучшение сервиса и создание новых туристических продуктов. Благодаря этим усилиям регион имеет все шансы стать одной из ключевых туристических точек на карте России.