В Москве пройдет фестиваль китайской культуры в 2025 году

Фестиваль российского театра в Пекине и масштабный фестиваль китайской культуры в Москве пройдут в марте и октябре 2025 года соответственно. Об этом на полях X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур рассказала директор Государственного театра наций Наталья Мазур.

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"Мы выступаем в качестве организаторов, Театр наций в принципе работает как продюсерский центр, мы много разных проектов организовываем. Сначала мы в марте представим российский театр в Китае, а осенью, в октябре, китайскую культуру в Москве. К нам приедут из Пекина театры, выставки, литераторы, молодые режиссеры, которые будут заниматься творческими лабораториями - это будет огромный фестиваль", - уточнила она в беседе с корреспондентом ТАСС.

Мазур отметила, что московский фестиваль китайской культуры будет реализовываться сразу на нескольких площадках и охватит едва ли не все аспекты культурной жизни Поднебесной, в то время как в Пекине состоится мероприятие исключительно театральной направленности - свои лучшие спектакли там представят театры Москвы, которых отберет городское правительство.

"Множество художников, артистов, режиссеров, писателей, музыкантов уже изъявили желание участвовать в этом мультижанровом фестивале. Это, конечно, должно нас сближать", - сказал журналистам художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов.

О форуме

Работа форума продлится до 14 сентября. Главной его темой в этом году стала "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?". Деловая программа включает десять тематических секций, кураторами которых выступили общественные и политические деятели, представители сферы искусства. Деловую программу форума дополняет обширная культурная. Всего на форуме запланировано более 250 мероприятий деловой и культурной программы. ТАСС - генеральный информационный партнер.