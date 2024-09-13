Кемерово и Шерегеш планируют включить в железнодорожный тур "Сибирь здесь"

Посещение горнолыжного поселка Шерегеш Кемеровской области планируется включить в межрегиональный туристический проект "Сибирь здесь", направленный на раскрытие туристско-рекреационного потенциала этого федерального округа и развитие внутреннего въездного туризма. Кроме этого, существует запрос на посещение Кемерова, сообщила ТАСС министр туризма Кузбасса Елена Латышенко.

© РИА Новости

Туристический поезд проекта "Сибирь здесь" стартовал 9 сентября в Омске в пилотном режиме.

Официальный старт проекта состоится в 2025 году. Участниками тура стали более 130 человек, среди которых - члены семей участников специальной военной операции, пенсионеры, волонтеры, туроператоры, представители СМИ и блогеры. 13 сентября поезд прибыл в Новокузнецк.

"Новокузнецк был выбран в первую очередь из-за логистики, но в следующем году мы рассматриваем вариант для посещения Шерегеша. С туроператорами такой вариант проработан. Также есть очень большой запрос на Кемерово, поскольку есть и исторические места, и появилось много новых интересных современных объектов. Таким образом, мы прорабатываем три варианта для железнодорожного круиза в следующем году", - сказала Латышенко.

Она добавила, что регион специализируется по промышленному туризму, поэтому в программу включено посещение Кузнецкого металлургического комбината - одного из крупнейших в мире. Кроме этого, туристы посетили в Новокузнецке Центр традиционной русской культуры "Параскева Пятница", где познакомились с обычаями русского народа, заповедник "Кузнецкая крепость" и крупнейший в Сибири музей автомототехники "Ретропарк". Также путешетвенникам показали фильм о подвигах земляков на экране стелы "Город трудовой доблести" в сквере им. Маршала Г.К. Жукова.

Межрегиональный туристический проект "Сибирь здесь" реализуется при участии и поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе, Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение" государственного фонда "Защитники Отечества". Официальный туроператор - ООО "РЖД Тур".