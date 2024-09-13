Бархатный сезон: туристы расхватали посуточные квартиры на побережье Сочи

В период бархатного сезона, с 1 сентября по 15 октября, туристы активнее всего бронируют квартиры посуточно в Краснодарском крае – на него приходится 17% от общего объема сделок. Такой собственной статистикой поделилась в своем пресс-релизе компания «Авито Путешествия».

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В топ-5 также Калининградская область (16%), Республика Татарстан и Ставропольский край (по 4%). Московская область – на пятом месте (3%), здесь аренде квартир на короткий срок в первой половине осени предпочитают загородное жилье – по его бронированиям столичный регион – лидер (12%).

Срок, на который туристы заселяются в сдающиеся посуточно квартиры, больше всего в Краснодарском крае и в Крыму – в среднем он составляет 6 ночей. В Калининградской области и Ставропольском крае – 5 ночей, в Дагестане – 4.

Что касается цен, то дороже всего аренда обходится в Краснодарском крае, средний показатель – 4,4 тыс. руб. за ночь. А дешевле всего снять квартиру – в Дагестане – 2,9 тыс. руб.

В посте по теме в тг-канале «Крыша ТурДома» мы предложили подписчикам высказаться о своих предпочтениях: арендуют ли они на отдыхе квартиры или же выбирают отели. Судя по комментариям, сторонники есть у обоих вариантов. Посуточный съем частного жилья привлекает туристов наличием кухни, а также зачастую более выгодной ценой. Однако, как справедливо отмечают некоторые, порой денежная экономия оказывается иллюзорной: например, по окончании проживания выясняется, что владельцы «забыли» указать стоимость финальной уборки и за нее нужно доплачивать. Еще один фактор в пользу гостиниц – инфраструктура (наличие бассейна, фитнес-центра и т. п.), а также выбор доступных сервисов.

Ранее мы писали о том, сколько стоит двухдневный отдых в Сочи с заездом на ближайшие выходные.