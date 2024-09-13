На курортах Кубани прогнозируют высокую загрузку в «бархатный сезон»

В минкурортов Кубани заявили о высокой загрузке в «бархатный сезон». В сентябре она составит 79%, в октябре – около 63% и в ноябре – порядка 43%. Рост бронирований в среднем на 3-5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Самыми популярными курортами Черного моря традиционно остаются Сочи, Геленджик и Анапа.

На Азовском побережье уровень бронирований в сентябре составляет 39%, в октябре – 34% и в ноябре – 18%.

Предгорные районы забронированы в сентябре на 55%, в октябре – на 41% и в ноябре – на 32%, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Напомним, море прогрелось до +27 в начале «бархатного сезона» в Геленджике. Курорты Кубани продолжают манить отдыхающих.

Добавим, кубанские курорты обогнали Москву по ценам на посуточную аренду жилья. Аренда квартир у Черного моря дорожает быстрее, чем в среднем по стране.