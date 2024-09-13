Кемерово, Томск и Якутск порвали шаблоны туристической статистики

В Минэкономразвития вчера рассказали, что российские туристы вдруг стали чаще летать в Кемерово, Якутск и Томск.

© tourdom.ru

«Лидером по приросту доли бронирований стало Кемерово – на 59%, а количество прямых рейсов по направлению увеличилось на 42%. В среднем туристы проводят в городе неделю. Также значительно выросла доля бронирований авиабилетов в Якутск (47%) и Нижневартовск (27%). Средняя продолжительность путешествия в Якутск – неделя, в Нижневартовск – 5 дней. В топ-5 растущих городов также вошли Томск и Иркутск. Рост бронирований в Томске составил 16%, а спрос на перелеты в Иркутск вырос на 14%. В этих городах туристы в среднем проводят по 6 дней», – указано в пресс-релизе со ссылкой на данные Aviasales за январь – август этого года.

Эти наблюдения не вписываются в привычные лекала статистики внутреннего туризма. Как известно, минувшим летом большинство туристов по традиции стремились к морю. Охотно едут с целью отдыха, как правило, в Москву, Питер, но никак не в перечисленные выше города. В самом министерстве рост интереса к ним объяснили так:

«Мы отмечаем рост внутреннего туризма на 12% за последние 7 месяцев. Расширяется география путешествий – набирают популярность города Сибири и Дальнего Востока. Иркутск уже давно привлекает туристов в течение всего года, а вот рост летних бронирований в Кемерово стал новой тенденцией. Якутия также вошла в число самых быстрорастущих регионов по туризму», – отметил недавно назначенный врио директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития России Георгий Груша.

И все-таки рост на десятки процентов должен иметь более конкретное объяснение. Ведь авиатранспортом в Якутск, Томск, Кемерово перемещаются не только туристы, но и командированные сотрудники, и сами жители. Желая разобраться в причинах аномалии, корреспондент «ТурДома» вступил в переписку с пресс-службой Aviasales и задал вопрос – как считали? Выяснилось, что за основу взяли данные продаж авиабилетов за январь – август 2024 года и сравнили с показателями за аналогичный период. Бронирования от туристов из получившихся цифр не вычленяли – понятно, что сделать это сложно.

«В материале представлены данные по путешественникам и туристам (деловой туризм – тоже туризм), но командировки мы все же анализируем через отдельный сервис – Aviasales для бизнеса, тут эти данные не включены», – объяснила представитель Aviasales.

Рассказать о том, какую долю занимают продажи билетов в указанные города в общем объеме бронирований, она отказалась: «Не раскрываем». Поэтому выяснить, не связан ли резкий рост популярности Кемерово, Якутска и Томска с эффектом «низкой базы», когда даже незначительное увеличение бронирований дает красивые цифры роста на десятки процентов, не получилось.

Если принять за истину утверждение из пресс-релиза, что туристы действительно стали чаще летать в эти города, то наверняка тренд должен проявиться и в статистике других сервисов по продажам авиабилетов. Но найти подтверждения бурного роста нам не удалось. В Туту.ру «ТурДому» привели пример: в Кемерово и Якутск большинство пассажиров прилетают из Москвы, но, по их данным, за год прирост составил всего 2 и 3% соответственно. В Иркутске показатели аналогичные, а по Томску есть даже спад.

Допустим, разброс показателей по авиабилетам объясняется особенностями используемых выборок и методик и разными объемами продаж у сервисов. Но если турпоток в Кемерово, Томск, Якутск, Иркутск действительно значительно вырос, то пропорционально должны увеличиться и бронирования отелей, апартаментов. Мы запросили эти данные у двух компаний.

Как оказалось, рост есть, но разброс показателей тоже очень большой. Так, по данным MTC Travel, доля Кемерово в объеме бронирований увеличилась на 11%, а вот Якутск действительно внезапно подрос на 38%. Но при этом средняя продолжительность проживания – всего 2 ночи, а не 6.

В MTC Travel считают, что рост бронирований идет за счет самостоятельных туристов (в таблице приведены как B2C. – Ред.), их бронирований в структуре становится больше. С одной стороны, это следствие роста интереса туристов к нестандартным направлениям, с другой – проживание в этих городах часто бронируют и командированные.

«Островок» прислал нам такие цифры: Якутск – рост бронирований на 25% к году, Кемерово – на 2%, а Иркутск и Томск на 14 и 6% соответственно. При этом доля каждого направления за этот период не превышает 1% от общего объема бронирований по стране. То есть наше предположение выше о «низкой базе» все-таки не лишено оснований.

Вопрос о том, стали ли туристы чаще ездить в эти города или счетчик накрутили командированные и сами жители, редакция вынесла на обсуждение в телеграм-канал «Крыша ТурДома».

Подписчики легко нашли объяснение всплеску популярности Якутска.

«Просто в этом году были международные спортивные игры "Дети Азии". Со многих стран зрители и участники приезжали», – написал Григорий Огривин.

А вот насчет других городов мнения неоднозначные.

«В Томск раньше летал каждый месяц в командировки. Туристу там делать совсем нечего. Офисы нефтяников и газовиков смотреть. И огромное здание налоговой службы. В Ижевске и то интереснее», – поделился Андрей Буянов.

Кемерово подписчики считают транзитным пунктом на пути в Шерегеш, куда стремятся горнолыжники, которым «дорого в Европу», и не более того.

«А что делать в Кемерово? Нет, конечно, определенные исторические достопримечательности, даже недавнего прошлого, есть в любом крупном городе... Но всё же Кемерово и Якутск – это, скорее, транзитные пункты для тех, кому надо в горы или тайгу», – считает путешественник Николай Баландинский.

В общем, разобраться, действительно ли отдых в Якутске, Томске и Кемерово стал трендом, так и не удалось. Редакция склоняется к мнению, что привычная география направлений туризма все же поменялась мало. А отдельные всплески, которые иногда видны в статистике агрегаторов, могут объясняться самыми разными причинами. Например, у аэропорта Кемерова летом на 13,4% вырос пассажирский трафик, но очевидно, что это произошло не только за счет туристов – просто рейсов стало больше.