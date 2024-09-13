Пять дагестанских заведений, куда ходят не ради еды

Дагестан славится своей кухней, а количество кафе, ресторанов и кофеен в республике просто зашкаливает. В борьбе за посетителя они стараются удивить не только изысканными блюдами и дизайнерскими интерьерами, но и дополнительными опциями.

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Ни кафе, ни ресторан — просто «Дача»

Махачкала, улица Братьев Нурбагандовых, 10

Место для тех, кто хочет поймать сельский вайб, не выезжая за пределы шумного города. Двухэтажное здание с интерьером в деревенском стиле, чтобы посетители чувствовали себя уютно, словно на даче у бабушки. Кухня — дагестанская и европейская, есть блюда на мангале, разнообразные десерты и авторские напитки. Но главная изюминка заведения — внутренний дворик, где среди растительности находится мини-хозяйство: утки, козы, кролики и даже енот по кличке Барон. Дети, да и взрослые приходят в полный восторг. Животных можно покормить. В общем, если хочется отдохнуть от суеты и пообедать под блеяние коз — вам сюда.

Кафе «Современник»: концерты под открытым небом

Махачкала, улица Пушкина, 24

Судя по всему, названием кафе обязано своему адресу. Концепцию заведения, напоминающего о Пушкине, поддерживают камин в центре помещения, где горит огонь, и лепнина на потолках. На полочках — статуэтки с изображением Александра Сергеевича, на стенах — яркие картины дагестанской художницы Дианы Пирбудаговой. Кстати, они написаны с соблюдением канонов ислама: люди изображены без лиц. Вот такой микс прошлого и настоящего, востока и запада.

В теплое время года центром «Современника» становится открытая веранда во внутреннем дворе — каждые выходные тут проходят музыкальные вечера. Выступают дагестанские певцы. А зрители смело могут подпевать. Либо попросить артиста исполнить любимые песни.

Билеты на мероприятие нужно бронировать заранее, анонсы кафе публикует на своей странице в соцсетях. Стоимость — 1000 рублей, сюда включен легкий фуршетный стол.

Ресторан-библиотека Noon

Дербент, улица Гейдара Алиева, 17 м, парк им. Низами Гянджеви

Признавайтесь, кто из вас в детстве не читал увлекательную книжку, сидя над тарелкой вкусного маминого супа? Поесть и почитать, и даже купить понравившуюся книгу теперь можно в ресторане Noon. Идея ресторана-библиотеки продиктовала необычный интерьер помещения: панорамные окна в пол, а внутри — амфитеатр со скамьями и полками с книгами. Венчает пространство высокий стеклянный купол.

Столики отделены друг от друга книжными стеллажами, на полках — сотни томов от дагестанской классики до мировых бестселлеров. Тут можно найти произведения различных жанров и на разных языках. Заведение работает в формате книжного магазина до 17.00, а потом в приятной обстановке можно поужинать и почитать понравившуюся книгу. Столики лучше бронировать заранее, ресторан-читальня расположен в популярном месте — возле самого большого в России мультимедийного фонтана. Есть также столики и снаружи заведения.

Once — кофейня с видом на рассвет

Каспийск, улица Халилова, 11

Кофейнями в Дагестане уже никого не удивить. Но Once действительно единственная в своем роде. Двухэтажное белое здание в средиземноморском стиле на набережной имеет одно маленькое, но ценное для эстетов и любителей красивых фото преимущество. С открытой террасы на втором этаже в утренние часы открываются волшебные виды на встающее над Каспием солнце. Кофейня открыта с 4 утра. Правда, полноценно позавтракать в это время тут не удастся. В рассветные часы к заказу доступны только напитки и десерты, а завтраки начинаются с 8 утра. Но сюда приходят за атмосферой: послушать шум волн, пение птиц, увидеть первые блики солнца на еще темной глади моря. Ну и сделать десяток прекрасных карточек на память.

Ресторан «Падишах»

Каспийск, улица Аметхана Султана, 21/11

Место для любителей турецких сериалов. Огромная территория, множество залов, отдельные кабинки, столики под открытым небом, живая музыка по вечерам. Ресторанный комплекс выглядит как огромный дворец падишаха, по-восточному богато и роскошно. Особенно красив ресторан в темное время суток, каждое здание подсвечено огнями. Много деталей в отделке, всяких интерьерных штучек, которые создают атмосферу сказочного дворца. Фотографироваться хочется буквально на каждом углу: обстановка такая, что кажется, машина времени перенесла вас во времена Османской империи. А для полноты ощущений можно облачиться в одежду турецкого хана и его наложниц — костюмы дают напрокат для фото. Кухня тоже выше всяких похвал.

Для детей на улице есть игровая площадка, а также небольшая территория, где живут павлины, индюшки и кролики. Несмотря на размеры ресторанного комплекса, лучше заранее побеспокоиться о столике.