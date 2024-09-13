В Сочи планируют реконструкцию 12 санаториев и пансионатов

В Сочи в ближайшие годы намечена реконструкция 12 санаториев и пансионатов. В рамках реновации будет создана современная курортная инфраструктура, которая обеспечит услуги для жителей и гостей города в различных отраслях экономики. Реализация проектов позволит создать 8,3 тыс. новых рабочих мест.

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«Предусматривается реконструкция и современное приспособление 12 объектов в курортной сфере (бывших пансионатов и санаториев)», — рассказали власти курорта.

Всего в Сочи на данный момент реализуется 54 инвестиционных проекта, пишет РБК Краснодар.

Ранее «Кубань Информ» писал, что почти 15 миллионов туристов отдохнули этим летом в Краснодарском крае. Треть из них предпочла однодневные путешествия.