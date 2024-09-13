На берегу Черного моря появится еще одна платная дорога для туристов

Глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал о строительстве трассы между Сочи и Джубгой. Она будет платной.

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«Отличительной чертой государственной компании является то, что мы привлекаем деньги в условиях недостаточного государственного финансирования. Поэтому все дороги, которые мы строим – платные», – прокомментировал Вячеслав Петушенко.

По его словам, инвесторы вкладывают средства в такие проекты, а также рассчитывают на их возврат, соответственно, для исполнения этих условий дорога должна быть платной. Тем временем, на берегу Черного моря появляются не только платные дороги, но и несанкционированные полигоны, на которые свозят мусор из курортных городов.