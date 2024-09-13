Туристы совершили 50 млн поездок по России за лето

Вице-президент по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил, что за лето 2024 года отечественные туристы совершили около 50 млн поездок по стране.

В беседе с НСН эксперт отметил, что итоговая цифра за год может составить 100 млн поездок.

«Огромная цифра, пару лет назад о ней невозможно было мечтать. Мы видим ежегодный рост турпотока по России на 6—8%. Хочется отметить, что в этом году мы наблюдаем раннее бронирование: до 1 марта было выкуплено до 35% летнего размещения», — сообщил Ромашкин.

Ранее сообщалось, что в Кирове в честь 650-летия города разработали новый туристический маршрут «Ворота русского севера».