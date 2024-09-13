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В АТОР заявили, что туристы совершили 50 млн поездок по России за лето

Вице-президент по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил, что за лето 2024 года отечественные туристы совершили около 50 млн поездок по стране.

Туристы совершили 50 млн поездок по России за лето
© globallookpress.com

В беседе с НСН эксперт отметил, что итоговая цифра за год может составить 100 млн поездок.

«Огромная цифра, пару лет назад о ней невозможно было мечтать. Мы видим ежегодный рост турпотока по России на 6—8%. Хочется отметить, что в этом году мы наблюдаем раннее бронирование: до 1 марта было выкуплено до 35% летнего размещения», — сообщил Ромашкин.

Ранее сообщалось, что в Кирове в честь 650-летия города разработали новый туристический маршрут «Ворота русского севера».

Отдых в России
Сергей Ромашкин
Ассоциация туроператоров России