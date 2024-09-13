Эксперты назвали самые популярные горные курорты России

Спрос на отдых на горных курортах по итогам лета вырос на 28% по сравнению с прошлым теплым сезоном. Такие данные приводятся в тексте совместного исследования Минэкономразвития России и МТС Travel. В тройку самых востребованных у россиян туркомплексов вошли курорты на Красной Поляне, «Манжерок» и «Архыз».

«Популярность российских горных курортов летом 2024 года выросла на 28% в годовом сопоставлении. Лидером по количеству посещений стал кластер в поселке Красная Поляна близ Сочи (курорты „Роза Хутор“, „Красная Поляна“, „Газпром Поляна“) — на него пришлась треть от общего турпотока на российские ГЛК. Второе место занял алтайский „Манжерок“ с долей 15% от всех летних поездок россиян на горные курорты. Тройку лидеров замыкает „Архыз“ в Карачаево-Черкесии — 14% визитов», — рассказали эксперты.

По результатам исследования, текст которого есть в распоряжении ТАСС, в топ популярных курортов также вошли «Эльбрус» и «Чегет» в Кабардино-Балкарии (8%), «Белокуриха» в Алтайском крае (6%), «Бобровый лог» в Красноярском крае (6%), «Гора Соболиная» в Иркутской области (5%), «Домбай» в Карачаево-Черкесии (4%), «Абзаково» в Башкирии (2%) и «Шерегеш» в Кемеровской области (2%).

При этом эксперты отмечают существенный рост интереса россиян к отдельным горным курортам в летнее время. Например, комплекс «Абзаково» этим летом посещали вдвое чаще, чем год назад. Следом по динамике идут горные курорты в Сочи — там годовой прирост визитов летом составил +70%. В пятерку лидеров по росту популярности также вошли «Архыз» (+36%), «Эльбрус» и «Чегет» (+35%).

Специалисты выяснили, что 66% летних поездок на горные курорты — экскурсионные однодневные поездки. Треть путешественников (34%) оставались на туркомплексах в горах на несколько дней. При этом средняя продолжительность путешествия составила три дня. Больше всего визитов на горные курорты за лето совершили жители соседних регионов (25%) и гости из других федеральных округов (49%).

«В последние годы все больше горных курортов России становятся всесезонными. Благодаря развитию инфраструктуры такие комплексы пользуются спросом не только для однодневных поездок и экскурсий, многие местные жители и гости из других регионов проводят в горах летние отпуска и выходные: наслаждаются комфортным климатом, проходят оздоровительные процедуры, пробуют различные спортивные активности. Продвинутые туристы отправляются в походы по экотропам и практикуют восхождения», — отметил генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников.

Развитие инфраструктуры

Минэкономразвития России видит большой потенциал развития горных курортов, которые становятся все более востребованными летом. Это происходит в том числе благодаря созданию туристических троп, проведению событийных мероприятий, появлению новых сервисов и турпродуктов, например, вейк-парков, подчеркнул врио директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности министерства Георгий Груша.

«По нацпроекту „Туризм и индустрия гостеприимства“ были оборудованы десятки километров троп на курорте „Эльбрус“, где появились смотровые площадки и удобная навигация. Благодаря мерам поддержки на ряде курортов, в том числе в Шерегеше, построены модульные гостиницы. Также выделяем субсидии на приобретение туристического оборудования», — рассказал он.

Также ведется работа над снятием регуляторных ограничений. В частности, разработан законопроект, который предлагает разрешить строительство инфраструктуры горных курортов на землях лесного фонда и упростить их расширение на территории особых экономических зон.