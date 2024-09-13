Самый южный остров России оцифровали для туристов

Цифровизация дошла до самого южного острова России – Фуругельма, который находится в Приморском крае. Высокоскоростной мобильный интернет провела на остров МТС. Теперь в отданном природном уголке современные цифровые сервисы доступны для работы сотрудникам Дальневосточного морского заповедника и туристам, сообщает ЭПИ DEITA.RU.

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Для покрытия сетью островной части заповедника, специалисты создали беспроводной канал связи между поселком Посьет и островом Фуругельма. На побережье мобильный интернет теперь работает на скорости до 50 Мбит в секунду. Сеть стандарта LTE также покрывает ближайшие локации в Хасанском районе. В том числе, самый дальний пляж "Трёх границ", где пересекаются территории России, Северной Кореи и Китая.

Фуругельма – самый южный остров России, находящийся рядом с границей КНДР. В 1978 году он стал частью Дальневосточного Государственного морского заповедника: здесь запрещена любая хозяйственная деятельность, в акватории обитают виды морских животных и растений, которые находятся под охраной.

Попасть на остров можно только в составе организованной туристической группы, у которой есть разрешение на посещение заповедника. Тем не менее, уникальная природа острова ежедневно привлекает десятки туристов.

Свою работу здесь выполняют учёные-биологи - сотрудники Дальневосточного морского заповедника. Они исследуют окружающую среду и обитателей Японского моря. Например, изучают популяцию пятнистых морских тюленей – ларг, которые устраиваютт лежбища на камнях Михельсона. Скалистые берега превратились в огромные птичьи базары. Всего на Фуругельма зарегистрировано свыше 300 видов пернатых. Прибрежная территория богата краснокнижными трепангами, актиниями, гребешками и плоскими морскими ежами.