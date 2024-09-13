Иностранцы массово устремились в Россию: в августе страну посетило максимальное за два года количество туристов из-за границы. Об этом пишет агентство Росстат.

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Отмечается, что в последний летний месяц в российских городах побывали 1,05 миллиона человек. При этом в июле их было 1,02 миллиона. Последний раз больше миллиона иностранных путешественников въехали в Россию в сентябре 2022 года — также 1,05 миллиона человек.

В общей сложности с января по август текущего года страну посетили 6,07 миллиона гостей из-за рубежа против 5,27 миллиона и 5,75 миллиона человек за аналогичный период 2023 и в 2022 годов соответственно.

Ранее стало известно, что жители ряда арабских стран массово устремились в Сочи. За лето российский город посетили свыше трех тысяч туристов из Саудовской Аравии, Омана, Кувейта и Бахрейна.