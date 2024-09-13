Названы идеальные места России для предложения руки и сердца

Идеальными курортами России для предложения руки и сердца являются Сочи, Архыз, Байкал, а также Кольский полуостров во время северного сияния, рассказала NEWS.ru турагент Наталия Ансталь. Она отметила, что для торжественного момента еще подойдет Камчатка. По ее словам, также стоит рассмотреть вариант поездки в Москву или Санкт-Петербург.

Первое, что приходит в голову, — Байкал. Он прекрасен в любое время года. Поэтому эту локацию берем на заметку для того, чтобы сделать предложение своей любимой. Второе — это Кольский полуостров во время северного сияния. Только представьте: вы, ваша любимая и прекрасное природное явление. Камчатка — красота и невинная природа создадут чарующую атмосферу, — заявил турэксперт.

Ранее Ансталь рассказала, что Мурманск является лучшим местом для отдыха в глэмпингах. По ее словам, отдохнуть там таким способом можно и зимой, насладившись северным сиянием.

До этого вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин заявил, что модернизация Байкало-Амурской магистрали поможет увеличить туристический поток на Дальний Восток. Он подчеркнул, что сейчас туристы не ездят туда по БАМу, поскольку он отдаленный, поэтому путешественники добираются до региона на самолетах.