Саудовское управление по туризму провело мероприятие в России

Саудовское управление по туризму организовало ознакомительное мероприятие для бизнес-сектора в Москве — гостям события представили единую государственную платформу Nusuk, которая обслуживает паломников и посетителей Мекки и Медины.

Мероприятие прошло под патронажем министра по делам хаджа и умры Тауфика бин Фавзана Аль-Рабиа, а также при участии ряда представителей Саудовского управления по туризму и российских религиозных организаций.

На мероприятие собрались представители частного сектора из туристических агентств и агентств по организации умры обеих стран. Участники обсудили трудности и перспективы сотрудничества.

Также состоялась презентация широкого спектра услуг, предлагаемых более чем 200 официальными партнёрами платформы Nusuk российским паломникам и туристам. Эти услуги включают авиаперелёты, проживание, транспорт, различные логистические решения, а также организацию туристических программ и экскурсий.