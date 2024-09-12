Маршрут на выходные — Зарайск: что посмотреть, где жить и где есть

Осётр, Красный, Новгородок-на-Осётре, Заразеск, Никола Заразский — говорят, Зарайск за свою многовековую историю раз 30 менял название. Зато сохранил патриархальный облик благодаря удаленности от центральных дорог. Федор Достоевский, приезжая туда в детстве в родовую усадьбу, запомнил Зарайск уютным уездным городком. Таким мы видим его и сейчас.

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Что посмотреть

Зарайский Кремль

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Самый маленький Кремль из дошедших до нас был воздвигнут в середине XVI века для защиты от нападений Золотой Орды. Итальянский архитектор Алевиз Фрязин построил крепость по канонам фортификационного сооружения: крымские татары около 20 раз осаждали цитадель, но так и не взяли ее. При желании можно прогуляться по галереям Кремля и зайти в музей, где хранится найденная здесь во время раскопок фигурка бизона, сделанная около 23 тысяч лет назад!

Интересные музеи

С жизнью первой в России женщины-скульптора Анны Голубкиной можно познакомиться в ее доме-музее. Другой известный особняк, ставший музеем, принадлежал меценатам Бахрушиным, которые построили в родном городе бесплатную больницу, училище, богадельню, церкви. А в музее обуви можно узнать, как в 1858 году немецкий промышленник Август Редерс открыл в Зарайске обувную фабрику, которая работает по сей день.

Иоанно-Предтеченский собор

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Храм возведен на могиле зарайской княжеской семьи. Убив в 1237 году князя Федора, хан Батый решил покуситься на его жену. Евпраксия сбежать не успела и вместе с малолетним сыном Иваном сбросилась с башни и разбилась насмерть — или, как говорили в старину, «заразилась». Это, кстати, одна из версий происхождения названия города. В советские годы в соборе был кинотеатр, а рядом с иконостасом — общественный туалет. Храм, в котором, к слову, находится чудотворная икона Николы Зарайского, полностью отреставрирован.

Усадьба «Даровое»

В 1831 году штабс-лекарь Михаил Достоевский покупает небольшую деревню недалеко от Зарайска. В Москве семейство ютилось в комнатах при больнице для бедных, поэтому появление собственного домика вдали от шумного города оказалось весьма кстати. Сейчас там экспозиция, посвященная босоногому детству сына штабс-лекаря — Федору Михайловичу Достоевскому. Будущий писатель играл все дни напролет с крестьянскими мальчишками на аллее, названной «Фединой рощей», ходил на рыбалку и зачитывался в тени деревьев Вальтером Скоттом.

Водонапорная башня

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29-метровую башню для улучшения водоснабжения города построили в 1916 году. Сооружение оснастили колонками, чтобы зарайчане могли наливать там воду, но выдавалась она не бесплатно: два ведра стоили копейку, бочка — пять копеек. Сейчас наверху открыта смотровая площадка. Говорят, в хорошую погоду местность просматривается на 30 километров. Гостям выдаются каски: риск удариться головой о многочисленные балки внутри башни велик.

Где поесть

«Коврижечная»

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Медовые коврижки со специями известны на Руси с IX века, а с XIX столетия эта выпечка стала считаться традиционным лакомством Зарайска и окрестностей. Попробовать ее можно в кафе, устроившемся в бывшей чайной. Коврижка «Кнут и пряник» — с перцем и изюмом, вишню и миндаль добавляют в «Федину радость», а «Дело тонкое» идет с кофе и имбирем.

«Зеленый дятел»

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Ресторан находится в усадьбе Сенницы, принадлежавшей графу Федору Келлеру. И пусть главный дом имения разрушен, старинные рецепты восстановить удалось, применив тренд «нулевого километра» (когда используются местные продукты). Кролика подают в сметане с картофельным пюре. Перепелок жарят на гриле. А хлеб и пироги пекут в дровяной печи.

«Старый город»

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Открытая кирпичная кладка, дубовые потолки и вид из окон на тот самый старый город: белоснежную Троицкую церковь и Торговые ряды. На первое — суп-пюре гороховый. На второе — треска со сливочно-грибной подливою. А на десерт — непременно «подушки Достоевского».

Где остановиться

La Ferme de Reve

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Вдоволь налюбовавшись русскими пейзажами, переносимся во Францию. То есть в Подмосковье, где раскинулся отель в стиле замков Луары. Собственно прототип у него есть совершенно конкретный — шато Шомон-сюр-Луар. Номера гостиницы обставлены антикварной мебелью, а на территории есть сафари-парк с пятнистыми оленями, ланями и маралами.

«Берхино»

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Помимо стандартный номеров есть и креативные варианты размещения. В местной «Бочка Диогена» собраны все удобства (в отличии от той бочки, в которой, по легенде, жил знаменитый мыслитель). «Облако любви» — романтический домик на сваях высотой шесть метров. А «Забивака» в форме мяча понравится футбольным фанатам.