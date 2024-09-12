Осенью ожидается рост популярности туров по Центральной России

В пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» заявили RT, что осенью, во время школьных каникул, возрастает интерес к экскурсионным турам по Центральной России.

«В пятёрку по объёму туров входят Золотое кольцо, Серебряное ожерелье, Санкт-Петербург и регионы Северо-Запада. Отдельно можно выделить Москву, куда организуют и деловые, и культурно-познавательные поездки», — добавили в организации.

При этом в «Турпомощи», подводя итоги летнего сезона, отметили, что спрос на российские отели в этот период за год вырос почти на треть.

«Самыми востребованными по количеству бронирований стали Москва, Санкт-Петербург и Казань, а также курорты Краснодарского края, Калининград и Рязань», — поделились в пресс-службе.

Кроме того, эксперты отмечают, что в пятёрке лидеров летнего отдыха среди зарубежных направлений — Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд и Шри-Ланка.

Ранее россияне заявили, что путешествие помогает пережить сезонную хандру.