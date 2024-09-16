Сотрудники комитета по туризму Москвы посетили Калугу

Сотрудники комитета по туризму Москвы 12 сентября посетили Калугу с бизнес-миссией. Цель — укрепление сотрудничества и обмена опытом в сфере туризма, рассказал министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов .

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«Участниками бизнес-миссии была представлена впечатляющая палитра форматов поездок, доступных в столице, а также обсуждены актуальные сезонные и тематические проекты, которые обогатят туристический опыт. В рамках мероприятия прошла презентация туристического потенциала Москвы, где акцентировалось внимание на сезонных и тематических предложениях, подходящих для различных категорий туристов», — написал он в своем телеграм-канале.

Акцент был сделан на образовательные, в том числе интерактивные, туры в столицу для школьников. По словам министра это будет увлекательный тест-драйв для молодежи, позволяющий им почувствовать себя московскими студентами.