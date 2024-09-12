Опыт столицы по развитию сервисов гостеприимства востребован в регионах

18 и 19 сентября Москва примет форум «Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС». В интервью «ВМ» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель столичного Комитета по туризму Евгений Козлов рассказал, какие новации может предложить наша столица для партнеров из зарубежья и регионов России.

— Евгений Александрович, какие технологии в сфере туризма вы считаете наиболее перспективными для развития и широкомасштабного внедрения в Москве и других крупных городах России?

— Самый яркий пример — цифровой сервис RUSSPASS. Он начинался как городской проект, а теперь это полноценная цифровая экосистема для организации путешествий национального уровня. Сервис объединяет уже более 36 тысяч турпредложений, постоянно развивается. С его помощью можно спланировать посещение почти любого региона России или придумать для себя маршрут, объединяющий сразу несколько городов.

— Каким вы видите типичный туристический опыт в Москве через 20 лет?

— Нетипичным. Потому что Москва старается сделать свое предложение максимально разнообразным. У нас есть «классические», всемирно известные достопримечательности: Красная площадь, Новодевичий монастырь или ВДНХ. Они останутся обязательной частью туристического опыта многих гостей. Однако сегодня в Москву едут не только ради них. Мы активно развиваем событийный туризм и видим большой приток гостей на фестивали. Растет спрос на детский и семейный отдых — в прошлом году Москва победила во всероссийском конкурсе на звание «Столицы детского туризма». Кроме того, Москва впервые разработала стратегию развития туризма до 2030 года. Мы планируем за шесть лет вдвое увеличить число приезжающих к нам гостей. И решать эту задачу будем в первую очередь за счет разнообразия — чтобы каждый турист смог составить для себя свой собственный маршрут. А за 20 лет возможностей станет еще больше.

— Евгений Александрович, какие уникальные наработки Москвы в сфере туризма интересны зарубежным партнерам и регионам России?

— У нас есть проекты, которые сейчас успешно реализуются в партнерстве с регионами нашей страны и рассчитаны не только на внутреннего туриста. Например, проект «Москва+» — предложения, объединяющие в один тур столицу и еще один или несколько регионов. Уже сегодня мы сотрудничаем с Казанью, Мурманской, Тюменской и другими областями. Проекты разрабатывались в том числе с учетом запросов иностранных туристов: наша столица — главные транспортные ворота России, большинство туров из-за границы идут через Москву, а посетить за одну поездку несколько мест всегда заманчиво. Предложения «Москва+» уже востребованы, популярность их будет расти. Еще один проект, методология которого уже распространяется в регионах, — «Город открытий». Это профориентационный и образовательный проект для школьников: восемь маршрутов, относящихся к разным отраслям, от энергетики до креативных индустрий. Каждый включает деловые игры, мастер-классы и другой интерактив, а реализуется на «настоящих» площадках: на производствах и в офисах крупных компаний. Такая идея может быть интересна и для наших партнеров по БРИКС, а у Москвы уже есть опыт ее масштабирования, мы будем готовы помочь. Цифровая экосистема для путешествий RUSSPASS тоже может успешно работать на пространстве БРИКС. У портала для туротрасли RUSS PASS. Бизнес работает англоязычная версия. Наши зарубежные партнеры могут найти там предложения. В странах БРИКС мы видим возрастающий интерес к Москве как туристическому центру. Сейчас оттуда приезжают более половины всех гостей дальнего зарубежья. В лидерах по числу гостей — Китай, по темпам роста турпотока — страны Ближнего Востока. Туризму способствует любое развитие отношений. Статистика показывает: многие, кто приезжает в Москву с деловыми целями, потом возвращаются уже как туристы. Я уверен, что участники предстоящего форума «Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС» увезут с собой прекрасные впечатления о нашем городе и станут амбассадорами Москвы в своих странах.

ДОСЬЕ

Евгений Александрович Козлов родился 15 мая 1984 года в Ставрополе. В 2006 году окончил Финансовую академию при правительстве РФ, кандидат экономических наук. Карьеру в правительстве Москвы начал в 2006 году в Департаменте финансов. 30 июня 2022 года назначен на должность первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председателя Комитета по туризму города. Женат, воспитывает трех сыновей.