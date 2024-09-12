Стали известны детали «Арктического сафари» на Ямале

Центр развития туризма на Полярном Урале анонсировал один из маршрутов «Арктического сафари» на Ямале. Путешественников ждет трехдневная экскурсионная программа по заповедным местам северного региона.

«Промчитесь утром ранним, но не на оленях, а на вертолете в заповедные места Ямала. Увидите, где гулял мамонт, и познакомитесь с современными обитателями Арктики — белыми медведями и белухами! Для трехдневного путешествия не нужны особая физическая подготовка или снаряжение, зато запасной комплект теплой одежды и обуви пригодится», — сказано в сообщении telegram-канала «Путешествуем.РФ».

Тур начнется из Нового Уренгоя, где в экологическом комплексе «Душа Ямала» участников экскурсии ожидает знакомство с настоящей ненецкой деревней. На второй день планируется полет на вертолете над Карским морем, который приведет группу в национальный парк, расположенный на Гыданском полуострове, а также на остров Шокальского. Третий день поездки будет посвящен освоению древнего искусства резьбы по кости.

Ранее URA.RU рассказывало, что на Ямале будет организован эксклюзивный туристический маршрут по Арктике с белыми медведями. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков считает, что арктический туризм является одним из наиболее перспективных секторов для развития региона.